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北屯、北區交叉分析何欣純領先 年輕族群支持度也有差距

▲下屆台中市長選舉，最新民調顯示部分藍營優勢區已被何欣純追上，但看好度仍低。（圖／台中市信賴台灣之友會提供，2026.10.12）

藍白支持未必全數移轉 洋流破圈欣潮拓圈

台中市信賴台灣之友會今（12）日公布台中市長選情民調，民進黨參選人何欣純支持度32.4%，國民黨參選人江啟臣34.3%，雙方差距僅1.9個百分點，另有32.2%的受訪者尚未決定支持人選。不過，在當選看好度方面，48.6%的受訪者認為江啟臣最可能當選，僅20.1%看好何欣純，兩人差距達28.5個百分點。此外，市長盧秀燕的本命區北區、北屯區遭何欣純翻轉，為國民黨在台中接班布局敲響警鐘。這份民調由台中市信賴台灣之友會舉行記者會公布，出席者包括師大政治研究所教授范世平、國策研究院副院長郭育仁及台中市議員林德宇。調查結果顯示，除何欣純、江啟臣外，司法正義黨參選人洪麗華支持度為1.1%，尚未決定支持對象者則占32.2%。林德宇指出，這次調查中，何欣純在台中市部分行政區的支持度高於江啟臣，尤其是市長盧秀燕長期經營的北屯區與北區，何欣純都取得領先。依交叉分析，北屯區何欣純支持度為40.5%、江啟臣32.0%，相差8.5個百分點；北區則是何欣純37.9%、江啟臣34.3%，何欣純領先3.6個百分點。年齡層交叉分析方面，何欣純在20至29歲受訪者中獲得44.4%支持，江啟臣為20.2%，何欣純領先24.2個百分點。在30至39歲族群中，何欣純支持度為35.2%，江啟臣為23.4%，何欣純領先11.8個百分點。從這次調查的年齡層分布來看，何欣純在39歲以下受訪者中取得較高支持度。范世平分析，「洋流崛起」引發全國性話題，可能對年輕選民的投票參與及相關意象產生正面影響。不過，相關結果仍屬此次民調的交叉分析，實際選情變化仍有待後續觀察。在藍白合作議題方面，政黨理念較接近民眾黨的受訪者中，58.2%支持江啟臣、14.6%支持何欣純，另有20.7%尚未決定支持對象。信賴台灣之友會方面並比較9月雙北市長選情的坊間民調，指出民眾黨支持者對民進黨人選的支持度皆未達10%，最低為1.6%，而此次調查中，何欣純獲得14%的相關受訪者支持。信賴台灣之友會分析，藍白合作不代表選民支持度一定會全數移轉，並以「破圈」形容沈伯洋引發的跨圈層話題，認為何欣純則是長期深耕地方、逐步累積支持的「拓圈」成果。在當選看好度方面，48.6%的受訪者認為江啟臣最可能當選，20.1%看好何欣純，兩者相差28.5個百分點。進一步觀察支持者的看法，何欣純支持者中有53.6%認為她最可能當選，但仍有32.8%認為江啟臣較可能勝出；江啟臣支持者中，則有89.3%看好江啟臣當選。這也顯示，受訪者的支持對象與對當選機會的判斷並不完全一致。林德宇回顧今年不同機構公布的台中市長民調。5月11日至12日的匯流民調，何欣純落後江啟臣16.2個百分點；8月3日至5日的艾普羅民調，差距為14.1個百分點；8月11日至13日的新台灣國策智庫民調，差距縮小至6.7個百分點；9月7日至11日的TVBS民調，差距為12.6個百分點；10月2日至4日的年代民調，差距為6.0個百分點。此次民調差距為1.9個百分點，林德宇認為，顯示雙方支持度差距持續縮小。不過，各次調查的執行機構、調查時間與方法可能不同，仍應審慎比較。本次調查由台中市信賴台灣之友會出資委託並發布，循證民調有限公司執行，調查時間為2026年10月5日至6日，調查對象為戶籍設於台中市、年滿20歲的民眾。調查採電話資料庫系統隨機抽樣，透過電腦輔助電話訪問系統（CATI）完成1,071份有效樣本，並依性別、年齡及行政區人口結構加權；在95%信心水準下，全體樣本抽樣誤差為正負2.99個百分點。