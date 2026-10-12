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雖然球打得有點擠壓到，但從打擊機制來看，他延續了昨天打擊練習時找到的絕佳手感，給人這樣的印象。

洛杉磯道奇今（12）日國聯冠軍賽G1客場挑戰密爾瓦基釀酒人，當家球星大谷翔平第3打席雖然敲出安打，但累積105打席沒有開轟，也改寫個人最慘紀錄。NHK轉播球評田口壯則認為，大谷翔平已經逐漸找回打擊手感，「從打擊機制來看，他延續昨天打擊練習時找到的絕佳手感。」大谷翔平本場以「第4棒指定打擊」先發出戰，他今年受到傷勢困擾，打擊數據寫下加盟道奇後最差成績，上一次敲安已經是分區系列賽第2場，昨天賽前練習，透過把餵球距離調近，以適應更快速度，期間打出6轟，引發全隊歡呼。本場比賽，大谷翔平依舊無建樹，所幸在第3打席，球隊1分落後、6局下1人出局時，大谷翔平面對投手烏里貝（Abner Uribe），逮中2好球後的滑球，敲出左外野安打，終止近期安打荒。擔任該場比賽NHK轉播球評的田口壯評價道：「大谷翔平今年8月18日對上洛磯敲出本季第30轟，至今59天都沒有在正式比賽開轟，雖然本場敲出安打，但累積105打席沒有全壘打，已經正式改寫個人最慘紀錄。