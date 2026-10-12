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蔣萬安選情穩定？盧秀燕點名輝達、松機遷建兩大加分項

台中市長民調差距縮小 盧秀燕：有些是把民調當策略在打

近來台北、台中市長選舉民調接連出爐，藍綠支持度差距呈縮小趨勢，學者分析可能與「洋流」外溢效應有關。台中市長盧秀燕今（12）日表示，台北市長蔣萬安過去4年施政表現亮眼，不僅成功爭取輝達留在台北，為選情加分，提出松山機場遷建政見，也獲得台北市民正面回應。至於台中市長選舉最新民調顯示，國民黨江啟臣與民進黨何欣純的支持度差距縮小，盧秀燕提醒，選舉期間民調不少，有選舉經驗的人都知道，有些人是「把民調當作策略在打」。盧秀燕今天列席台中市議會前接受媒體聯訪，被問及台北市長選情時表示，近期不少縣市仍在召開議會，待明天台中市議會定期會結束後，她就會積極安排前往台北及全台各地輔選。盧秀燕稱讚蔣萬安過去4年表現非常好，也透露從內部民調來看，蔣萬安的選情「還算穩定，有一定幅度的領先」。她認為選情緊張、熱鬧並非壞事，隨著距離選舉只剩40多天，候選人更應提高警覺、積極投入，「大家緊張一點，能夠更積極一點，同時不要掉以輕心，是很重要的事情」。對於有人認為這次選舉的動員情形與去年的大罷免相似，盧秀燕表示，有人將目前的情勢形容為「大罷免2.0」，但與去年有哪些雷同性，仍有待觀察。她再次強調，從內部民調來看，蔣萬安的選情還算穩定，並點出幾項正面因素。盧秀燕指出，蔣萬安爭取全球指標企業輝達（NVIDIA）留在台北，對他的選情「真是大大的加分」，也是目前選情能夠持續穩定領先的重要因素之一。此外，蔣萬安提出松山機場遷建政見，盧秀燕表示，從另一份民調來看，台北市民對這項政見相當支持，反應很好。她以台中為例，指出過去水湳機場位於市區，限制城市發展，遷至清泉崗後，原址則轉型發展水湳經貿園區。待台中市議會定期會結束後，她將與蔣萬安分享當年水湳機場遷建及園區發展的經驗。至於台中市信賴台灣之友會今天公布最新市長選情民調，顯示國民黨參選人江啟臣與民進黨參選人何欣純的支持度差距縮小，盧秀燕表示，選舉期間會出現各種民調，有選舉經驗的人會觀察民調由哪個單位發布，以及背後的立場與動機。盧秀燕對民調發布的目的提出質疑，「有些是把民調當作策略在打，我想這句話大家就聽懂了」。