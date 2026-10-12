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「+1」電話狂打！境外詐騙單月26萬通、假冒165騙個資

▲Whoscall公布最新境外詐騙電話趨勢，8月「+422」開頭詐騙電話高達26萬通，「+1911」、「+1749」等號碼也接連出現，詐騙集團頻繁更換號碼躲避辨識。（圖／Whoscall提供）

接到「+1911」、「+1749」詐騙集團假冒政府機關

Whoscall免費封鎖境外電話！Android手機5步驟設定

警方提醒3招防詐！聽到國際電話語音要提高警覺

▲Whoscall提供Android用戶免費封鎖境外來電功能，只要5步驟，就能設定封鎖「+1」、「+422」等特定開頭號碼，減少可疑境外電話騷擾。（圖／Whoscall提供）

最近手機經常接到「+1」、「+422」開頭的陌生電話嗎？小心可能是詐騙集團盯上你。Whoscall今（12）日公布最新境外詐騙電話數據，發現「+422」開頭的詐騙電話在8月高達26萬通，而「+1」開頭的陌生來電在8月至9月也累積近20萬通，甚至有詐騙集團假冒165反詐騙專線、電信業者，謊稱民眾涉及洗錢案件。Whoscall提醒，手機可免費設定封鎖境外來電，只要5步驟，就能擋下特定開頭的可疑電話。Whoscall今宣布與警政署刑事警察局深化合作，共同建立「境外詐騙電話AI雷達」，透過Whoscall資料庫與警方情資交叉分析，掌握境外詐騙電話的最新變化。根據Whoscall統計，8月「+422」開頭的詐騙電話高達26萬通，占當月境外來電55.8%，其中8月10日當週就有約5萬通。隨著詐騙手法曝光，詐騙集團也開始更換號碼，改以「+1」開頭的境外電話進行攻擊。其中，「+1911」從8月開始激增，累積超過7萬通；「+1749」在8月達3萬通，9月前兩週仍有近2萬通。另外，「+1800」、「+1953」等新型態號碼也快速增加，成為警方與Whoscall關注的可疑號碼。Whoscall指出，詐騙集團經常利用VoIP網路電話改號技術，偽裝成其他電話號碼，再透過自動撥號系統大量撥打民眾手機。有民眾分享，接到「+1911」開頭的電話，對方聲稱手機門號使用異常，甚至可能發生個資外洩，另一種「+1749」開頭的電話，則是假冒165反詐騙專線，謊稱民眾手機號碼遭大量檢舉，甚至涉及洗錢案件。不只如此，詐騙集團也可能自稱國家通訊傳播委員會（NCC）、金融監督管理委員會等機關人員，以恐嚇話術要求民眾提供個資。刑事警察局提醒，台灣政府機關與165反詐騙專線，絕不會透過「+」開頭的境外電話聯絡民眾。 若接到國際電話，對方卻自稱警察或政府官員，應立即提高警覺。面對境外詐騙電話不斷騷擾，Whoscall在Android版本提供免費「封鎖境外來電」功能，不僅可以一鍵封鎖所有境外來電，也能針對「+1」、「+422」等特定號碼開頭進行封鎖。Android手機手動封鎖教學：1.開啟Whoscall，點擊首頁「來電封鎖」。2.點選「＋」新增封鎖號碼。3.選擇「#特定號碼開頭」。4.輸入想封鎖的電話開頭，例如「422」，點擊確認。5.完成設定，未來符合該開頭格式的電話將自動封鎖。目前這項功能僅限Android手機使用，受到iOS系統限制，iPhone用戶無法透過相同方式整批封鎖特定開頭電話，只能輸入完整號碼進行單次手動封鎖。此外，「+1」為北美地區國際電話區碼，並非所有「+1」開頭的來電都是詐騙。若有親友居住國外，或工作需要接聽國際電話，建議先確認需求，以免誤擋重要來電。刑事警察局表示，目前國內主要電信業者已建置國際語音警示服務，民眾接聽帶有「+」的國際電話時，通話前會先聽到「這通是國際電話，請小心詐騙」的國語或台語語音提醒。警方呼籲，民眾應遵守「一聽、二掛、三查證」原則，遇到可疑來電，切勿依照對方指示提供個資或轉帳匯款，應先掛斷電話，再自行撥打165反詐騙專線查證，避免掉入詐騙陷阱。