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高雄市一名60歲郭姓婦人誤信網路投資話術，遭詐騙集團以虛擬貨幣投資、經營網路商鋪為誘餌，再以違約賠償、揚言提告等手段接連索財，自今年4月起陸續面交近新臺幣800萬元，詐團仍不肯罷手！所幸前鎮分局主動掌握情資，循線尋獲被害人揭穿騙局，並趁詐團再次索討67萬元之際，將計就計設伏逮捕車手。前鎮分局草衙派出所員警日前掌握郭婦疑似遭詐情資，立即主動查訪，經耐心說明，郭婦才驚覺受騙。警方調查發現，詐團先以網路投資誘使郭婦投入資金，再以「違反合約」、「損害信譽」等藉口要求賠償，甚至揚言提告，讓郭婦因害怕官司纏身而接連交付現金。警方得知詐團仍持續索財，隨即與郭婦合作展開查緝。10月9日下午2時許，66歲穆姓男子依約現身，坐進郭婦汽車後座收取67萬元違約金，正當低頭清點現金之際，埋伏員警迅速上前表明身分，當場將穆男查獲，並查扣工作手機1支及面交餌鈔67萬元。穆男向警方表示，原先透過網路應徵手工工作，卻因對方表示「手工工作不適合男性」，改派外出收取貨款，辯稱不知自己已淪為詐團車手。警方表示，查緝詐騙車手時，「第一次做」、「不知道是詐騙」等說詞屢見不鮮，彷彿人人都是初次上工，卻又個個恰巧被警方逮個正著，不禁令人質疑，難道每次查獲的車手，都是第一次上工？警方強調，究竟是真不知情，還是企圖以此卸責，仍須依相關事證深入調查，並非僅憑一句「我不知道」就能撇清涉案責任。全案調查後依涉嫌觸犯《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。前鎮分局分局長黃元民提醒，網路投資若涉及不明違約金、賠償要求或以提告施壓，務必提高警覺；求職時若遇工作內容不明、要求代收現金等情形，更應審慎查證，避免淪為詐團工具。