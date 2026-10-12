星巴克客製化收費新制今（12）日上路，冰飲少冰、去冰後若要補滿牛奶或飲料，每項須加收15元。就有一名一年喝超過百杯星巴克的熟客點特大杯冰拿鐵，選擇去冰但不補滿，拿到手後發現竟只剩半杯，讓他怒轟：「星巴克確定要這樣對主顧客嗎？」還有人點「醇濃抹茶」大杯去冰，最後只剩約兩杯養樂多的份量。對此，有一名自稱星巴克店員的網友提醒，由於特大杯原本就有不少容量是冰塊，選擇不補滿的顧客可以改點大杯或中杯就好，「大杯、特大杯其實正常的量只差不到一口」。
星巴克去冰不補滿新制首日！特大杯咖啡剩半杯傻眼
星巴克自10月12日起調整飲品客製化收費方式，過去冰飲選擇少冰、去冰後，可免費補足牛奶或飲料，如今補滿須額外支付15元；額外添加糖漿及濃縮咖啡升級等項目同樣也要加收15元。
新規定實施首日，不少人在Threads上分享體驗，有網友一年至少喝上百杯星巴克，這次特地在新制上路後前往購買，點了一杯特大杯冰拿鐵，並選擇去冰、不另外付費補滿，沒想到飲料送到手中，杯內容量竟只剩下約一半，與原本對特大杯的期待落差甚大。
原PO忍不住發問：「星巴克確定要這樣對主顧客嗎？」他也坦言，原先以為即使不加價補滿，去冰後至少還會有七分滿，看到實際份量後無奈表示：「我本來預期是7分滿，看來我想『太多』。」
除此之外，也有許多顧客表示拿到半滿的星巴克咖啡，整杯重量明顯變輕，甚至有人購買「醇濃抹茶」大杯去冰，居然只有約兩罐養樂多的份量。
貼文底下湧入大量留言，不少人認為，花了特大杯的價格卻只拿到半杯飲料，讓人難以接受，「冰塊佔一半品名要不要改成咖啡冰塊？不然根本詐欺」、「笑死花一杯的錢只給你半杯，加滿還要加錢，超級荒謬」、「買1送1=1」、「太離譜了」、「乾脆直接搶劫算了，起碼我可以報警」。
星巴克店員曝解法！不補滿可改點中杯、大杯
針對特大杯去冰後的容量問題，一名自稱星巴克店員的網友也在留言區提供建議。他表示，如果不打算花15元補滿飲料，可以考慮改點中杯或大杯，因為大杯與特大杯在正常飲料配方下，實際份量差距可能不到一口，配方其實也差不多，特大杯原本就有相當比例的空間由冰塊占據。
該名網友認為，若消費者願意額外付費補滿，再考慮點特大杯會比較合適。不過，這是網友分享的個人經驗與建議，實際飲品容量仍可能因品項、配方及製作方式而有所不同。
也有網友整理出5種省錢方式，提供仍有喝咖啡習慣的消費者參考。首先，可改點熱飲或星冰樂，避開冰飲去冰後補滿的額外費用；其次，自備環保杯可折抵10元，多少減少單次消費支出。
第三，若想購買星巴克，可留意買一送一活動，在優惠期間再前往消費；第四，平日不妨改喝其他價格較親民的咖啡品牌；最後，若每月咖啡開銷偏高，也可以適度減少購買頻率，避免長期累積成為不小的支出。
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星巴克自10月12日起調整飲品客製化收費方式，過去冰飲選擇少冰、去冰後，可免費補足牛奶或飲料，如今補滿須額外支付15元；額外添加糖漿及濃縮咖啡升級等項目同樣也要加收15元。
新規定實施首日，不少人在Threads上分享體驗，有網友一年至少喝上百杯星巴克，這次特地在新制上路後前往購買，點了一杯特大杯冰拿鐵，並選擇去冰、不另外付費補滿，沒想到飲料送到手中，杯內容量竟只剩下約一半，與原本對特大杯的期待落差甚大。
原PO忍不住發問：「星巴克確定要這樣對主顧客嗎？」他也坦言，原先以為即使不加價補滿，去冰後至少還會有七分滿，看到實際份量後無奈表示：「我本來預期是7分滿，看來我想『太多』。」
貼文底下湧入大量留言，不少人認為，花了特大杯的價格卻只拿到半杯飲料，讓人難以接受，「冰塊佔一半品名要不要改成咖啡冰塊？不然根本詐欺」、「笑死花一杯的錢只給你半杯，加滿還要加錢，超級荒謬」、「買1送1=1」、「太離譜了」、「乾脆直接搶劫算了，起碼我可以報警」。
星巴克店員曝解法！不補滿可改點中杯、大杯
針對特大杯去冰後的容量問題，一名自稱星巴克店員的網友也在留言區提供建議。他表示，如果不打算花15元補滿飲料，可以考慮改點中杯或大杯，因為大杯與特大杯在正常飲料配方下，實際份量差距可能不到一口，配方其實也差不多，特大杯原本就有相當比例的空間由冰塊占據。
該名網友認為，若消費者願意額外付費補滿，再考慮點特大杯會比較合適。不過，這是網友分享的個人經驗與建議，實際飲品容量仍可能因品項、配方及製作方式而有所不同。
也有網友整理出5種省錢方式，提供仍有喝咖啡習慣的消費者參考。首先，可改點熱飲或星冰樂，避開冰飲去冰後補滿的額外費用；其次，自備環保杯可折抵10元，多少減少單次消費支出。
第三，若想購買星巴克，可留意買一送一活動，在優惠期間再前往消費；第四，平日不妨改喝其他價格較親民的咖啡品牌；最後，若每月咖啡開銷偏高，也可以適度減少購買頻率，避免長期累積成為不小的支出。