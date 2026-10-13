我是廣告 請繼續往下閱讀

市場憧憬美企新一季財報表現優良，能幫助股市渡過中東動盪的難關，但油價波動與科技股受壓的陰影揮之不去，美股週一個別發展，除了道瓊工業指數以外，主要指數皆以跌作收。綜合《CNBC》等外媒報導，雖然美國總統川普（Donald Trump）宣稱俄烏已達成「能源停火」，但市場普遍質疑是否真的有效，烏克蘭總統澤倫斯基（ Volodymyr Zelensky）隨後指控莫斯科違反該項協議，加上沙烏地阿拉伯機場再次遭遇致命攻擊，美國不排除加入打擊葉門胡塞武裝組織的行動，加劇該地區局勢升級的可能，國際油價由跌轉升。週一，西德州中級原油期貨（WTI）升2.06%，每桶報93.74美元；布蘭特期油也漲1.84%，每桶收報106.65美元。另一方面，投資人正評估來自中國長鑫存儲（CXMT）日益增加的競爭壓力，美光科技（Micron）股價下跌3.9%，拖累那斯達克指數。12日收盤，美股道瓊工業指數上漲195.60點或0.38%，收51850.55 點；那斯達克指數下跌120.27點或0.44%，收27245.90點；標普500指數下跌4.30點或0.055%，收7807.24點；費城半導體指數則下挫335.63點或2.67%，收12236.79點。未來幾天，投資人將密切關注企業財報，包括花旗集團（Citigroup）、高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan Chase）、摩根士丹利（Morgan Stanley）以及富國銀行（Wells Fargo）在內的美國大型銀行，將率先公布。