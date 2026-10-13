連鎖女裝品牌LOVFEE近日傳出財務危機，網路上更有員工薪資遭積欠的消息，不少會員擔心詢問「LOVFEE要倒了嗎」、「儲值金怎麼辦」。對此，LOVFEE昨（12）日晚間在臉書粉專正式公告結束營業，並公布退款管道，提醒帳戶仍有購物金餘額的會員，可透過客服信箱申請銀行退款。
LOVFEE突熄燈！官方發聲證實結束營業 儲值金退款方式曝
LOVFEE過去透過網路商店與實體門市經營女裝生意，並以儲值回饋活動吸引會員消費，其中「3千送3百」等優惠，讓部分顧客選擇預先儲值數千元，以便後續購買服飾。
然而，近日網路上開始流傳品牌因財務問題停業的消息，甚至傳出員工薪資遭積欠，引發消費者對品牌營運狀況的疑慮。部分會員因帳戶內還有數千元購物金未使用，擔心已經付出的款項無法取回，相關討論持續延燒。此事也引起主管機關關注，台北市消保官與商業處緊急介入調查。
面對外界關注，LOVFEE昨（12）日晚間透過臉書發布公告，正式證實品牌將結束營運。官方表示，感謝消費者長期以來對品牌的喜愛與支持，並指出此次停業是因應整體營運規劃所做的決定。
至於會員帳戶內尚未使用的儲值購物金，官方公布可透過電子郵件申請退款。會員須寄信至客服信箱「service0800@lovfee.com」，提出銀行退款申請，後續將由客服協助處理。
退款申請將於每周一至周五下午5時統一結算，並於當日進行退款作業。若會員帳戶仍有購物金餘額，客服也會另外寄送電子郵件通知，提醒會員留意相關訊息。
官方表示，後續若有訂單查詢、購物金退款或其他相關問題，消費者仍可透過客服信箱聯繫，客服將於上班時間內儘速回覆，並感謝會員的理解與支持。
我是廣告 請繼續往下閱讀
LOVFEE過去透過網路商店與實體門市經營女裝生意，並以儲值回饋活動吸引會員消費，其中「3千送3百」等優惠，讓部分顧客選擇預先儲值數千元，以便後續購買服飾。
然而，近日網路上開始流傳品牌因財務問題停業的消息，甚至傳出員工薪資遭積欠，引發消費者對品牌營運狀況的疑慮。部分會員因帳戶內還有數千元購物金未使用，擔心已經付出的款項無法取回，相關討論持續延燒。此事也引起主管機關關注，台北市消保官與商業處緊急介入調查。
面對外界關注，LOVFEE昨（12）日晚間透過臉書發布公告，正式證實品牌將結束營運。官方表示，感謝消費者長期以來對品牌的喜愛與支持，並指出此次停業是因應整體營運規劃所做的決定。
至於會員帳戶內尚未使用的儲值購物金，官方公布可透過電子郵件申請退款。會員須寄信至客服信箱「service0800@lovfee.com」，提出銀行退款申請，後續將由客服協助處理。
退款申請將於每周一至周五下午5時統一結算，並於當日進行退款作業。若會員帳戶仍有購物金餘額，客服也會另外寄送電子郵件通知，提醒會員留意相關訊息。
官方表示，後續若有訂單查詢、購物金退款或其他相關問題，消費者仍可透過客服信箱聯繫，客服將於上班時間內儘速回覆，並感謝會員的理解與支持。