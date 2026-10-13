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▲譚松韻昨晚在微博公開寫給林錦岐最後的道別信。（圖／翻攝自微博＠譚松韻seven）

▲譚松韻（上排中）也有給知春館的丫鬟姊妹們寫信。（圖／翻攝自微博＠宋芳園）

陸劇《蘭香如故》近日播畢，大結局中，劉學義飾演的「林錦岐」早早就過世，剩下譚松韻飾演的「許蘭香」獨活，令人鼻酸。而譚松韻昨（12）日深夜更新微博，貼出一封「給林錦岐的信」，向這個角色道別。她坦言兩人「始於同道，半路殊途，終又歸於同道」，雖然曾一度怨過對方，但也感激能與他成為禍福同擔的夫妻，如此真摯的告白與文筆讓粉絲忍不住看哭。譚松韻昨晚以許蘭香視角，寫信給林錦岐，「林大爺：回望你我過往，始於同道，半路殊途，終又歸於同道。命運素來愛開玩笑，年少時曾讓我悲傷痛哭的林家喜餅，兜兜轉轉，又回到了我的手裡。彼時你我心境相悖，彼此皆有秘密藏於心底，我不喜歡你的強取豪奪，怨你擅自打亂我的人生，剝奪我自主選擇的權利。」但兩人後來一起攜手經歷風雨，她逐漸懂了林大爺的責任與本心，「於恩於義我都願與你同甘共苦、共同進退。」林大爺之後更帶她去到沈家墳前磕頭，她也言明了自己「心中之道」，兩人的相處仍未因此改變，讓她覺得彼此終於活成「同道中人」。許蘭香向林錦岐深情告白：「這一路的點點滴滴讓我們不再是順水推舟的被迫相守，是彼此支撐、互為底氣，相知相守相伴餘生的知己。很開心你能讀懂並接受我的『驚世駭俗』，也很開心我們能成為憂喜共受、禍福同擔的夫妻。」而她最後的署名不只「蘭香」，還有真實身分「嘉蘭」，由此可看出她與林錦岐之間再無祕密。許多粉絲看到這封信後，又回想起劇情，被譚松韻的字句逼哭，紛紛留言：「落款既是嘉蘭也是蘭香，我哭了」、「譚松韻你真的在好好愛每一個人愛每一個角色」、「這段感情真的耐人回味」、「這讓我怎麼走出《蘭香如故》，看著看著，眼角又濕了」、「你們在平行世界要永遠幸福」。其實譚松韻除了寫信給林錦岐以外，也寫信給其他角色，包含陸先生、韓粱、芙蓉秀以及知春館的姊妹，還有養父養母、已故的沈家，由此可看出譚松韻入戲極深，對不同角色都有屬於自己的理解與看法。