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才靠熱門港劇《正義女神》打開知名度，23歲的香港演員樂珈嘉，近日無預警宣布告別演員身分，移居加拿大回到校園進修心理學，原來星途順利的她突然把事業歸零，讓許多觀眾相當錯愕。樂珈嘉近日在IG公開影片，透露自己離開香港、隻身到加拿大展開新生活的決定，她已經在當地生活一個月，且開始學習心理學課程。談到為何在事業上升期宣布離開，她坦言自己在入行第二年就獲得了「好多人做十年也沒有」的演出機會，但她不想因為害怕失去眼前的一切，就放棄探索人生其他樂趣的機會，因為世界很大，人生也不會只有一條路，不如趁年輕勇敢跨出第一步。事實上，樂珈嘉的追夢之路並不輕鬆，為了成為演員，她過去曾同時打三份工，其中包括餐飲業、婚禮助理、接案模特兒，面對客人要求，甚至曾經委屈到偷哭，但她也把這些經歷當成演戲的養分，因此她突然放下事業，讓人感受到這個選擇非常不容易。