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洛杉磯道奇隊今（13）日於國聯冠軍賽第二戰繼續作客挑戰密爾沃基釀酒人隊，大谷翔平此役擔綱4棒先發上陣。然而，大谷在前兩打席鎩羽而歸後，6局上雙方戰成平手時，他罕見地在首球擺出短棒，瞬間引發全場驚呼。雖然該球是壞球讓大谷沒機會點，但最終他仍遭到三振，前3打席沒有貢獻。對於大谷擺短棒的舉動，日本《NHK BS》球評田口壯表示理解：「他太渴望勝利了。」而大谷季後賽手感低迷、甚至連例行賽已跨季連106打席未敲全壘打，美名記則憂心直言：「大谷似乎迷失了自己。」此役前兩打席，大谷翔平面對釀酒人先發右投亨德森（Logan Henderson）並未敲出安打，首局遭到3球速球三振，3局上2人出局二壘有人時則擊出三壘方向滾地球出局。到了6局上雙方4：4平手、大谷作為首名打者上場時，釀酒人換上左投羅米洛（Jared Romero）登板。面對第1球伸卡球，大谷突然將棒子擺出「突襲短打」的姿態，試圖以擺短的方式擾亂對手配球與守備。雖然該球偏低外角為壞球，大谷隨後收棒並頑強纏鬥，但最終在球數1好2壞下，面對外角Sweeper揮空遭到三振。日本《NHK BS》球評田口壯在比賽時分析大谷擺短棒的動機：「如果那球進到好球帶，他絕對會點下去。因為他太渴望勝利了。為了團隊，他願意做任何事情來幫助球隊上壘。」而日本網友也在X上開始討論起這球，紛紛表示：「大谷居然擺短棒，這是多想贏」、「看到大谷擺短棒眼眶泛淚，他真的很珍惜勝利」、「難道狀況真的差到需要靠點球嗎？」賽前大谷翔平為了擺脫低迷，已連續3天進行戶外打擊練習，甚至在打擊練習中擊出估計130公尺的特大號全壘打與連續3轟。然而，進入正式比賽後，大谷在季後賽的打擊率依然沉淪在1成，且本季自8月18日敲出第 30 轟後，包含例行賽在內，已寫下連續106打席沒有全壘打的生涯最慘噩夢。針對大谷與道奇打線的低迷，美國知名體育媒體《The Athletic》名記羅森索（Ken Rosenthal）在比賽中直言不諱地指出：「道奇隊目前最大的隱憂正是他們的打線。在此之前6場比賽只得19分，得點圈打擊率更是慘不忍睹的6打數2安打。今天雖然靠著高飛犧牲打進帳分數，但大谷翔平看起來完全迷失了自己，令人懷疑他今晚到底能不能點燃火花。」