我是廣告 請繼續往下閱讀

▲任賢齊的兒子Cody（如圖）日前坐在台下觀看老爸的演唱會。（圖／翻攝自小紅書）

▲任賢齊大女兒Rati（右1）日前也在美國被拍到，一旁還站著媽媽（中）陳則妤。（圖／翻攝自微博＠絨貓物語）

天王任賢齊正在舉行「齊跡2026」世界巡迴演唱會，日前抵達內蒙古呼和浩特站，18歲的兒子Cody被拍到低調坐在舞台下，看著老爸表演；只見Cody眉眼與任賢齊十分相像，還撞臉帥氣男星陳昊森。而任賢齊之前也曾分享，Cody 15歲時就會自己寫歌，還賣給美國音樂人，非常有才華，可惜Cody對出道沒有興趣，不想踏入演藝圈。Cody近日出現在任賢齊演唱會的觀眾席上，他身穿運動套裝，神情專注地看著表演中的爸爸，濃密黑眉加上高挺鼻樑，完全遺傳了任賢齊的好基因，側臉看起來甚至有像新生代男星陳昊森。據《鏡週刊》報導，Cody今年18歲，是個熱愛運動的陽光少年，不僅如此，他也很有音樂天分，喜歡吹笛子、打鼓，任賢齊曾誇讚，兒子的演奏功力已經到了可以上台表演的等級。小小年紀的Cody也已經學會自己寫歌，他沒依靠任賢齊的名氣，自己低調鑽研編曲、創作，15歲那年就已寫了幾首歌賣去美國，賺取版權費，這讓任賢齊也引以為傲，笑說當時Cody的第一筆進帳，大約賺了100多美元（約新台幣3千多元）。不過如此帥氣有才華的Cody，卻沒想過和其他星二代一樣出道，進入演藝圈。任賢齊透露，他曾探過兒子的口風，但Cody明確表示拒絕，他也尊重小孩的意願，所以這麼多年來，他從未主動讓孩子在鏡頭前曝光。而任賢齊與妻子陳則妤除了Cody以外，還育有21歲長女Rati，同樣沒有想出道，目前正在美國就讀伊利諾大學香檳分校 （UIUC），今年4月才有粉絲在當地的好市多遇到任賢齊帶著Rati去買行李箱，可見他工作之餘也不忘陪伴兒女。