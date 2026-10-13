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車停紅線外照樣被罰900元！男子告上法院敗訴

法院判決曝光！認定空地仍是道路

▲法官調查發現，該處是國有道路用地，並連接車道與人行道，仍屬供公眾通行的道路。（圖／翻攝自Google Maps）

紅線外到底能不能停？標準曝光：最高罰1200元

車子沒壓到紅線，停在旁邊的柏油空地也會被開罰？基隆一名黃姓男子就因停車遭罰900元後提起訴訟，他主張車輛距離紅線超過30公分，不應算在道路範圍內。不過法院認定，該處屬國有道路用地，且供民眾通行，判決駁回其訴。這起案件也說明，紅線外不等於能停車，判斷是否違規仍須看現場是否屬於道路。根據《聯合報》報導，基隆一名黃男於2024年7月21日上午，將車停在基隆市東信路與田寮河迴船池之間的空地，被警方依「在禁止臨時停車處所停車」舉發，更遭台北市區監理所裁罰900元。黃男不服，援引《道路交通標誌標線號誌設置規則》第168、169條，主張紅線是禁止臨時停車標線，若道路沒有緣石，標線應距路面邊緣約30公分，因此線外超過30公分就不該再算道路。對此，台北高等行政法院地方行政訴訟庭指出，法規提到的30公分，是規範紅線設置位置，並非用來界定道路範圍。法院調查發現，黃男停車處位於東信路316號對面、田寮河堤岸人行道旁，地目屬國有道路用地，柏油鋪面也連接車道與人行道。依《道路交通管理處罰條例》第3條，道路除了公路、街道及巷弄，也包含其他供公眾通行的地方。法院因此認定，該空地仍屬道路範圍，不能只因車輛沒有壓到紅線就認定可以停車，最終駁回黃男之訴。依當時媒體報導，全案仍可上訴。新北市警察局交通警察大隊曾說明，禁止停車或禁止臨時停車標線管制的是整段禁停路段，並非只限制紅線某一側。不過，實際是否違規，仍須確認停車位置的法律性質。如果紅線外側仍屬道路、人行道或騎樓等受管制空間，車輛即使沒壓線也可能違規；若已是道路範圍外的私人土地，則不會單憑旁邊有紅線就直接構成這類違規。依現行《道路交通管理處罰條例》第56條，汽車駕駛人在禁止臨時停車處所停車，可處600元以上、1200元以下罰鍰。停車時除了留意紅線，也應確認所在位置是否屬於道路範圍，避免因誤判而受罰。