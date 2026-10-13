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年底選戰進入倒數，藍綠台北市長候選人蔣萬安與沈伯洋的辯論安排也成為近期焦點。沈伯洋日前主張至少舉辦4場辯論，並要求加入交叉詰問，認為若沒有交叉詰問，就容易淪為政見發表會；蔣萬安則回應，辯論重點在真正舉辦，不是「喊越多場就越贏」，並主張應先就雙方已同意的場次與細節進行協商。目前雙方已確定參加由TVBS主辦的辯論。對此，國民黨立委葉元之昨（12）日直言，如果蔣萬安與沈伯洋正面交鋒，「蔣萬安不會輸啦！」目前蔣萬安、沈伯洋已確定參加由TVBS主辦的辯論，其他媒體也陸續提出聯合辯論邀請。沈伯洋先前提出，希望首場辯論就談近期爭議最大的毒品政策；蔣萬安則表示，在正式辯論場合，任何市政議題都可以討論，包括毒品議題與雙方立場。對此，葉元之昨上《POP搶先爆》表示，如果蔣萬安與沈伯洋真的進行辯論，「蔣萬安不會輸啦！」他認為，沈伯洋「好像很會講，但其實很空」，如果沒有仔細思考，「會被他唬過去」。他並進一步認為，只要談到問題的核心，沈伯洋就會繞開，因此建議蔣萬安在辯論時針對問題核心與對方討論。