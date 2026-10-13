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法國多家大型超市，近日遭遇罕見的網路攻擊，駭客疑似入侵冷藏設備的控制系統，遠端操控冰箱及冷凍櫃「升溫」，部分設備溫度甚至高達攝氏50度，導致大量生鮮與冷凍食品變質，部分地點還傳出火警。綜合外媒報導，這波攻擊波及法國多家零售連鎖業者，光是Intermarché及它旗下的品牌Netto，就有約180家門市受到影響，業者被迫丟棄壞掉的食品，以避免潛在的食安風險。根據《BBC》及《路透社》報導，這波攻擊發生於11日夜間至12日，多家法國超市的冷藏及冷凍設備遭到遠端操控，部分設備在6小時內升溫至攝氏50度，導致食品無法繼續保存。與一般針對收銀系統、顧客個資的網路攻擊不同，這次駭客鎖定的，是負責維持食品低溫的設備控制系統。Intermarché母公司穆斯凱泰爾集團（Les Mousquetaires）表示，旗下受影響門市約180家，另有約100家門市為防止遭到波及，緊急切斷設備的網路連線。這波攻擊並非只針對單一零售品牌。《路透社》指出，家樂福（Carrefour）也有約80家門市受到影響，Monoprix則表示約5%的法國門市遭到波及；法國超市業者Coopérative U也證實遭到攻擊。由於冷藏設備溫度異常，受影響門市必須丟棄生鮮與冷凍食品，以免商品在保存條件遭破壞後流入市場。《路透社》在巴黎一間Intermarché門市目擊，工作人員將一車車已遭解凍的冷凍食品倒入大型垃圾容器，融化的冰淇淋甚至從破損的包裝袋流出。Intermarché執行長科蒂亞爾（Thierry Cotillard）坦言，損失規模前所未見，估計法國零售業單日損失可能高達數千萬歐元。除了食品報廢，法國巴黎檢察官辦公室也證實，這波大規模網路攻擊不只造成食品損失，還釀成火警，不排除與設備異常有關。法國總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）已要求法國國家資訊系統安全局（ANSSI）介入調查。原文連結：