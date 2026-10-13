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洛杉磯道奇在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第二戰以4：7不敵密爾瓦基釀酒人，系列賽陷入0勝2敗的絕對劣勢。陣中日籍球星大谷翔平打擊持續低迷，此役4打數繳白卷，連續未開轟打席數推進至110個，創下個人大聯盟生涯最慘紀錄；面對球隊連敗與大谷的低潮，道奇當家球星貝茲（Mookie Betts）也坦言：「看著他這樣真的很難受。」大谷翔平此役擔任先發第4棒指定打擊，不僅前兩打席皆未能建功，6局上第3打席面對左投羅梅洛（Enoli Paredes）時，更在第一球就罕見地擺出突襲短打（Safety Bunt）的姿勢，試圖擾亂對手節奏並尋求上壘機會。然而，大谷最終仍揮棒落空吞下單場第二次三振，9局上最後一次打擊也擊出左外野飛球出局。總計大谷在今年季後賽出賽6場，20打數僅敲出3支安打（皆為一壘安打），沒有長打與打點進帳，打擊率下探至低迷的1成50。更令人擔憂的是，大谷自8月19日對陣落磯隊敲出本季第30轟後，已長達55天、連續24場比賽未能開轟，累積110個打席沒有全壘打，持續刷新個人旅美生涯的最長全壘打荒。為了找回打擊手感，以往習慣在室內打擊籠調整的大谷，連續兩天破例在賽前進行室外打擊練習。此役賽前他更揮擊了31球，其中9球飛越全壘打牆，展現出強烈的求勝與突破企圖心。看著大谷翔平在打擊區上掙扎，道奇球星貝茲在賽後受訪時表達了不捨：「這真的很煎熬，看著他這樣真的很難受。但他一直非常努力訓練，我希望他能盡快走出低潮。」貝茲也強調了大谷對球隊的重要性：「他能找回狀態對我們來說非常關鍵，我們絕對需要他的力量。」除了大谷陷入低潮，道奇全隊在季後賽的打擊狀況也令人擔憂。除了塔克（Kyle Tucker）打擊率維持在3成外，包含貝茲、佛里曼（Freddie Freeman）、T.赫南德茲（Teoscar Hernández）等主力打者皆在2成出頭徘徊。此外，道奇本季拿下100勝，卻似乎難以擺脫糾纏多年的「百勝魔咒」。回顧道奇隊史9度奪下世界大賽冠軍，該季例行賽勝場數皆未達百勝（最多為1963年的99勝）。近年來，道奇在2017年（104勝）、2019年（106勝）、2021年（106勝）、2022年（111勝）與2023年（100勝）皆未能奪冠；反觀奪冠的2024年與2025年，勝場數分別為98勝與93勝。如今在王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）與山本由伸接連吞敗後，道奇挑戰史無前例的世界大賽三連霸之路已蒙上厚重的陰影。