台灣半導體產業長期被視為牽動國際局勢的重要戰略籌碼，「矽盾」論述也因此受到關注。不過，曾任台積電研發處長、負責先進技術計畫辦公室的傳奇工程師楊光磊（Konrad Young）近日接受《台灣前線》（Taiwan Frontlines）專訪時直言，矽盾確實有其道理，但若認為各國會單純因為需要台灣晶片，就出動軍事力量保護台灣，這樣的推論可能過度強化了矽盾的作用。他更指出，將阻止中國入侵的責任集中在台積電一家公司身上並不公平，台灣應透過其他方式強化防衛，而非把國家安全寄託在單一企業之上。
《TCN》與德國馬歇爾基金會共同製作《台灣前線》，由雙主持人葛來儀（Bonnie Glaser）、許毓仁（Jason Hsu）與楊光磊深入討論台灣半導體產業的戰略地位。葛來儀提到，台灣在全球晶片供應鏈占據關鍵位置，有觀點認為這能提高中國發動衝突的代價，形成保護台灣的「矽盾」，但也有人質疑，半導體產業高度集中於台灣，究竟帶來安全保障，還是反而形成脆弱性？尤其台積電持續將部分產能擴展至美國、日本及德國，更讓矽盾的效力受到討論。
楊光磊表示，矽盾是一個充滿矛盾的議題，台積電其實不喜歡這個說法，因為它是一家公司，不希望替所有人當盾牌，畢竟盾牌通常是第一個被攻擊的目標。他指出，支持矽盾的主要論點，在於全球各國都仰賴台灣供應晶片，因此一旦台灣遭到攻擊，依賴台灣半導體的國家可能因此採取行動，甚至以軍事力量介入。
不過，楊光磊認為，晶片供應對各國的重要性，是否足以促使其他國家單純為了半導體而出兵保護台灣，仍有很大的疑問。他指出，台灣位於第一島鏈，本身就具有地緣戰略價值，盟友也可能基於其他安全考量提供協助，因此不應將台灣可能獲得的支持，完全歸因於台積電的產業地位。
楊光磊進一步指出，若把矽盾的角色過度集中在台積電身上，反而可能提高供應鏈風險。企業與國家在制定策略時，都會評估是否將關鍵資源集中於單一地點；即使發生危機的機率不高，一旦戰爭導致台灣晶片生產中斷，全球供應鏈仍可能受到嚴重衝擊。他認為，台積電赴美設廠的原因之一，就是美國希望降低關鍵晶片供應過度集中於台灣所帶來的國安風險。
楊光磊以自身經歷說明，他第一份工作是在美國麻省理工學院林肯實驗室，接觸過國防相關領域，因此理解美國為何希望將部分關鍵生產能力留在國內。他指出，國家安全所需的核心技術與產品，不能完全依賴其他國家，即使對方是關係密切的盟友也一樣。美國希望在台灣發生危機時，境內仍保有一定的晶片供應能力，這本質上是一種風險管理措施，目的在於為最壞情況預作準備，而不是希望戰爭真的發生。
談到台積電在美國亞利桑那州設廠的影響，楊光磊認為，海外產能確實能在一定程度上降低供應鏈風險。但他也提出一個極端情境：如果台灣遭到入侵，美國甚至可能選擇摧毀台灣的台積電設施，讓先進晶片生產能力集中留在美國，再運用亞利桑那州的產能。他強調，自己擔心的是，若將矽盾視為台灣安全的主要依靠，這種論述可能反而把局勢推向更危險的方向。
至於台積電為何持續擴大海外布局，楊光磊分析，美國與日本、德國的情況並不完全相同，美國除了國安需求，也掌握重要客戶市場，並能透過關稅、產品價格等政策影響企業布局。若台積電不在美國生產，相關產品可能面臨更高成本，甚至受到關稅影響，因此多項因素都促使台積電增加美國產能。
相較之下，楊光磊指出，台積電在日本與德國的投資計畫都有當地資金及補貼支持，可降低台積電自身承擔的成本。他以海外晶圓廠的公司架構為例，美國廠使用TSMC名稱，德國廠則為ESMC，日本廠為JASM，這些安排也反映出海外廠並非全由台積電單獨出資，大部分投資來自當地國家，台積電可能只需要投資大約20%到30%。
楊光磊也提醒，台灣本身存在電力等天然資源限制，儘管擁有優秀的人才庫，卻同時面臨低出生率與未來人力不足的挑戰。他認為，若要持續擴大半導體製造規模，單靠台灣可能難以無止境地增加晶圓廠，因此海外設廠除了回應國際需求，也可能成為分散資源壓力的方式。
面對已經展開的海外布局，楊光磊認為，與其一味糾結台積電為何赴美，不如思考如何讓這些投資發揮最大效益。他指出，美國、日本及德國的條件各有不同，台積電應依照各地的資金、客戶與供應需求，妥善運用海外產能。不過，回到台灣安全問題，他再次強調，不能依靠矽盾來阻止中國入侵，更不應把整個國家的防衛責任壓在單一企業身上，因為台積電本身也不希望承擔這樣的角色。
想了解台灣半導體產業的戰略價值，以及「矽盾」究竟能為台灣安全帶來多少保障，更多精彩內容請收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）最新一集節目。
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楊光磊表示，矽盾是一個充滿矛盾的議題，台積電其實不喜歡這個說法，因為它是一家公司，不希望替所有人當盾牌，畢竟盾牌通常是第一個被攻擊的目標。他指出，支持矽盾的主要論點，在於全球各國都仰賴台灣供應晶片，因此一旦台灣遭到攻擊，依賴台灣半導體的國家可能因此採取行動，甚至以軍事力量介入。
不過，楊光磊認為，晶片供應對各國的重要性，是否足以促使其他國家單純為了半導體而出兵保護台灣，仍有很大的疑問。他指出，台灣位於第一島鏈，本身就具有地緣戰略價值，盟友也可能基於其他安全考量提供協助，因此不應將台灣可能獲得的支持，完全歸因於台積電的產業地位。
楊光磊進一步指出，若把矽盾的角色過度集中在台積電身上，反而可能提高供應鏈風險。企業與國家在制定策略時，都會評估是否將關鍵資源集中於單一地點；即使發生危機的機率不高，一旦戰爭導致台灣晶片生產中斷，全球供應鏈仍可能受到嚴重衝擊。他認為，台積電赴美設廠的原因之一，就是美國希望降低關鍵晶片供應過度集中於台灣所帶來的國安風險。
楊光磊以自身經歷說明，他第一份工作是在美國麻省理工學院林肯實驗室，接觸過國防相關領域，因此理解美國為何希望將部分關鍵生產能力留在國內。他指出，國家安全所需的核心技術與產品，不能完全依賴其他國家，即使對方是關係密切的盟友也一樣。美國希望在台灣發生危機時，境內仍保有一定的晶片供應能力，這本質上是一種風險管理措施，目的在於為最壞情況預作準備，而不是希望戰爭真的發生。
談到台積電在美國亞利桑那州設廠的影響，楊光磊認為，海外產能確實能在一定程度上降低供應鏈風險。但他也提出一個極端情境：如果台灣遭到入侵，美國甚至可能選擇摧毀台灣的台積電設施，讓先進晶片生產能力集中留在美國，再運用亞利桑那州的產能。他強調，自己擔心的是，若將矽盾視為台灣安全的主要依靠，這種論述可能反而把局勢推向更危險的方向。
至於台積電為何持續擴大海外布局，楊光磊分析，美國與日本、德國的情況並不完全相同，美國除了國安需求，也掌握重要客戶市場，並能透過關稅、產品價格等政策影響企業布局。若台積電不在美國生產，相關產品可能面臨更高成本，甚至受到關稅影響，因此多項因素都促使台積電增加美國產能。
相較之下，楊光磊指出，台積電在日本與德國的投資計畫都有當地資金及補貼支持，可降低台積電自身承擔的成本。他以海外晶圓廠的公司架構為例，美國廠使用TSMC名稱，德國廠則為ESMC，日本廠為JASM，這些安排也反映出海外廠並非全由台積電單獨出資，大部分投資來自當地國家，台積電可能只需要投資大約20%到30%。
楊光磊也提醒，台灣本身存在電力等天然資源限制，儘管擁有優秀的人才庫，卻同時面臨低出生率與未來人力不足的挑戰。他認為，若要持續擴大半導體製造規模，單靠台灣可能難以無止境地增加晶圓廠，因此海外設廠除了回應國際需求，也可能成為分散資源壓力的方式。
面對已經展開的海外布局，楊光磊認為，與其一味糾結台積電為何赴美，不如思考如何讓這些投資發揮最大效益。他指出，美國、日本及德國的條件各有不同，台積電應依照各地的資金、客戶與供應需求，妥善運用海外產能。不過，回到台灣安全問題，他再次強調，不能依靠矽盾來阻止中國入侵，更不應把整個國家的防衛責任壓在單一企業身上，因為台積電本身也不希望承擔這樣的角色。
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