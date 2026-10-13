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洛杉磯道奇在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第2戰以4：7不敵密爾瓦基釀酒人，系列賽陷入0勝2敗的絕對劣勢。道奇隊豪華打線在比賽後半段徹底遭到封鎖，被釀酒人牛棚聯手投出5局的「完全比賽」，創下大聯盟季後賽歷史上，首度有球隊牛棚在單場比賽完美壓制對手長達5局的難堪紀錄。道奇打線此役一籌莫展，擔任先發第4棒指定打擊的大谷翔平4打數無安打、吞下2次三振，連續未開轟場次延伸至24場。根據美國體育專業頻道「ESPN Insights」與大聯盟數據專家莎拉·朗斯（Sarah Langs）指出，釀酒人牛棚在比賽後5局讓道奇打者15上15下，締造了季後賽史上由牛棚投手投出最多局數「完全比賽」的新紀錄。這項無情的數據徹底將道奇打線釘在歷史的恥辱柱上。除了投手群的完美壓制，釀酒人捕手康崔拉斯（William Contreras）也寫下狂傲紀錄。他不僅單場包辦3次追平或超前的關鍵打點，更將一顆離地僅0.88英尺的超低壞球撈成安打，創下個人生涯擊出安打的最低進壘點紀錄。被賦予重任的先發投手山本由伸同樣表現掙扎，僅投2.2局就被敲4支安打失3分退場。其中在面對釀酒人打者鮑爾斯（Jake Bauers）時，單一打席纏鬥高達12球才投出保送，這不僅是鮑爾斯生涯新高，更創下山本大聯盟生涯單一打席最多用球數紀錄。美國知名體育記者帕桑（Jeff Passan）對此痛批道奇目前的處境極度艱難：「釀酒人展現了極具威脅性的棒球，反觀道奇打線完全打不到球，連寄予厚望的先發投手山本由伸也吞下敗仗。球隊需要修正的問題堆積如山，但他們已經沒有時間了。」根據歷史數據，道奇目前的處境已瀕臨絕望。在七戰四勝制的季後賽中，取得2勝0敗領先的球隊，最終晉級的機率高達83%（95次中贏下79次）；若在現行2-3-2賽制下於主場取得2連勝，晉級機率也有81%。連續折損先發大將且打線徹底熄火的道奇，若無法在接下來回到洛杉磯主場的賽事中迅速甦醒，重返世界大賽的夢想恐將提前終結。