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衛冕軍洛杉磯道奇今（13）日在國聯冠軍賽G2以4：7不敵密爾瓦基釀酒人，系列賽陷入0勝2敗絕對落後。日本王牌山本由伸先發僅投2.2局失3分，創下本季最短先發；大谷翔平擔任第4棒指定打擊，4打數無安打、吞下2次三振，連續24場沒有全壘打。ESPN名記帕桑（Jeff Passan）直言，道奇已處在極度嚴峻局面，「時間幾乎不多了。」道奇在G1派出史庫柏（Tarik Skubal）先發仍以1：2惜敗，G2則交給「10月男」山本由伸，希望在客場扳平系列賽。不過山本此役開局就陷入苦戰，最終僅投2.2局，被敲4支安打、失3分後提前退場，寫下個人本季最短先發。對道奇而言，連續兩戰分別押上史庫柏與山本，卻都無法帶回勝利，讓系列賽壓力急速升高。回到主場前已經0勝2敗落後，接下來每一場都幾乎不能再有閃失。大谷翔平此役擔任第4棒指定打擊，仍未能擺脫低潮，全場4打數無安打，吞下2次三振。從近期長打火力來看，大谷已經連續24場沒有開轟，道奇原本最具破壞力的中心打線火力，至今仍未在國聯冠軍賽甦醒。道奇G1全場僅拿1分，G2雖攻下4分，但仍無法真正破解釀酒人投手群。尤其大谷持續熄火，讓貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等核心打者承受更大壓力。此役釀酒人不只打線有效攻擊道奇投手群，牛棚更投出壓制級表現。根據《ESPN Insights》數據，釀酒人後援投手群此戰合計5局演出完全比賽，這是大聯盟季後賽史上首度出現救援投手群5局完全封鎖對手的紀錄。換言之，道奇不是單純缺少一支關鍵安打，而是在比賽後段幾乎完全被釀酒人牛棚鎖死。這也讓羅伯斯（Dave Roberts）原本在G1賽後提到「多看幾次對方勝利組會有幫助」的說法，短時間內還沒看到回報。ESPN名記帕桑賽後在社群分析，釀酒人展現了符合例行賽最佳戰績球隊的強度，「對手來說是威脅，對觀眾來說則是痛快的棒球。」至於道奇，帕桑直言情勢非常不妙：「道奇處在極度嚴峻的情況。打線打不出來，山本先發的比賽也輸了。需要修正的問題很多，但他們能重新站穩的時間幾乎已經不多。」