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▲主辦單位發布失物招領公告，但粉絲卻歪樓留言「遺失一顆心」、「遺失了我老公」。（圖／Facebook@SuperDome 超級圓頂）

BIGBANG演唱會發失物招領公告 一堆粉絲歪樓：遺失了心

BIGBANG大巨蛋吸12萬人朝聖 明年2月再攻高雄世運

韓國天團BIGBANG成員GD（G-DRAGON）、太陽、大聲舉辦出道20週年演唱會，10月9日至11日一連3天在台北大巨蛋登場，演出結束後讓不少歌迷捨不得走出回憶。主辦單位SuperDome超級圓頂昨（12）日透過臉書公告失物招領資訊，提醒觀眾領回遺失物品，沒想到留言區竟變成大型「尋心啟事」現場，一大票粉絲聲稱自己的心、靈魂都留在大巨蛋，甚至有人連老公都弄丟了，讓原本正經的公告瞬間歪樓。主辦單位SuperDome超級圓頂公告，凡是在BIGBANG演唱會期間遺失物品的觀眾，可於10月12日至13日，每日上午9點至晚間9點至台北大巨蛋B2 Gate 5服務桌查找及領取，逾期則須聯繫主辦單位官方臉書或IG專頁。原本是例行性的失物招領，卻引來大批還沒從演唱會走出來的VIP報案，而且大家弄丟的東西，連工作人員都不知道該怎麼幫忙找，有人一本正經留言：「10/10 219區遺失一顆心，謝謝。」還有粉絲表示：「10/11丟失一顆心在蛋頂了，L5 215區了。」另一人則說：「我10/9遺留在207區的靈魂，要去哪裡領？」甚至有人直接求救：「10/9+10/11遺失靈魂，上班魂不守舍。」還有粉絲哀號：「我遺失了我的喉嚨。」更荒謬的是，竟然還有人要找老公，一名女粉絲留言：「我遺失我老公，他自己搭專機回韓國了。」另一人跟著求救：「我自己是遺失物，老公回去韓國了，幫我聯繫他帶我走。」還有人開玩笑說：「我老公不見了，可以從韓國運送回來嗎？」甚至有粉絲氣到揚言報警：「有三個男人狠心的把我關在大巨蛋裡，然後自己跑回韓國去了。」把主辦單位當成尋夫（GD、太陽、大聲）專線。也有人捨不得放下演唱會回憶，表示：「我遺失了～～～我的魂～～它好像被帶去韓國了～～能幫我找嗎!!!!!!」不過也有粉絲真的在尋找演唱會周邊，表示10月10日遺失一隻GD熊吊飾，希望好心人能幫忙找回。BIGBANG這次是相隔11年再度合體來台開唱，10月9日至11日一連3天在台北大巨蛋舉辦出道20週年演唱會，累計吸引超過12萬名粉絲朝聖，3人更準備多達32首歌曲，從〈FANTASTIC BABY〉、〈謊言〉、〈一天一天〉到〈春夏秋冬〉，整整唱了將近3小時，不僅有GD砸吉他、太陽大秀腹肌、大聲搞笑唱中文歌，3人更連續3天在舞台上下跪行大禮，感謝粉絲20年來不離不棄。BIGBANG接下來將於2027年2月27日、28日移師高雄國家體育場（世運主場館）開唱，屆時粉絲終於有機會把留在大巨蛋的心找回來。