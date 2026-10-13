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砸錢不等於技術突破！楊光磊揭中芯國際投資困境

他透露，自己曾擔任中國晶圓代工廠中芯國際獨立董事兩年，觀察到該公司雖然投入大量資金，但資金運用效率並不理想。

相較於台積電一年超過1200億美元的營收，這筆資金並不算特別龐大，難以單靠政府補助扭轉產業競爭格局。

美國出口管制卡住中國半導體！楊光磊形容「雙手被銬住」

中國現在就像「雙手被銬住」，即使沒有出口限制，要追上台積電都已相當困難

他以《水滸傳》的「逼上梁山」形容中國處境，認為外部限制反而迫使中國建立自己的半導體供應鏈。

中國追上台積電還要多久？楊光磊：技術累積恐需數十年

中國可能只能採取「之字形」的迂迴路線追趕，速度勢必較慢。