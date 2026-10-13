中國近年投入巨額資金發展半導體產業，試圖突破美國出口管制、縮小與台積電的技術差距。不過，曾任台積電研發處長、負責先進技術計畫辦公室的傳奇工程師楊光磊近日接受《台灣前線》（Taiwan Frontlines）訪談時表示，資金並非決定半導體競爭力的唯一因素，技術累積、設備供應及市場規模同樣關鍵。他認為，中國目前受到先進設備出口限制，想在短期內追上台積電相當困難，至少還需要10年時間，但他也強調，中國擁有龐大內需市場，不能排除未來逐步追趕的可能性。
《TCN》與德國馬歇爾基金會（GMF）共同製作的《台灣前線》（Taiwan Frontlines）節目，邀請台積電前研發處長楊光磊分析全球半導體產業競爭。
砸錢不等於技術突破！楊光磊揭中芯國際投資困境
主持人葛來儀（Bonnie Glaser）指出，中國國家主席習近平將半導體自主化列為重要政策目標，北京也持續投入大量資金，試圖在關鍵技術領域追趕甚至超越競爭對手，並詢問除了人才之外，還有哪些因素能讓台積電維持領先優勢。
曾擔任中芯國際獨立董事兩年的楊光磊表示，外界普遍認為只要投入足夠資金，就能推動產業發展，但他僅部分認同這種觀點。他透露，自己曾擔任中國晶圓代工廠中芯國際獨立董事兩年，觀察到該公司雖然投入大量資金，但資金運用效率並不理想。
他認為，政府資金在產業發展初期往往能發揮較大效益，以相對有限的投入帶動整體產業成長，但當產業進入成熟階段，即使投入巨額資金，帶來的效果也可能相當有限。
楊光磊以美國《晶片法案》約520億美元的投資規模為例，相較於台積電一年超過1200億美元的營收，這筆資金並不算特別龐大，難以單靠政府補助扭轉產業競爭格局。
美國出口管制卡住中國半導體！楊光磊形容「雙手被銬住」
談到中國與台積電的技術差距，楊光磊指出，美國出口管制限制中國取得荷蘭艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）微影設備等先進技術，讓中國在半導體競爭中處於明顯劣勢。他形容，中國現在就像「雙手被銬住」，即使沒有出口限制，要追上台積電都已相當困難，如今受到設備與技術封鎖，挑戰更是艱鉅。
不過，楊光磊也指出，中國擁有其他國家難以比擬的優勢，就是龐大的國內市場。他認為，若以單一國家來看，中國可能擁有全球最具規模的半導體市場，足以支撐本土產業發展。相較之下，美國企業則掌握中國以外更廣大的全球市場。
他表示，當美國限制先進設備出口，中國企業無法從海外取得所需技術時，就只能逐步自行研發。他以《水滸傳》的「逼上梁山」形容中國處境，認為外部限制反而迫使中國建立自己的半導體供應鏈。
中國追上台積電還要多久？楊光磊：技術累積恐需數十年
至於中國需要多久才能追上先進技術，楊光磊表示，不能斷言中國永遠無法趕上，但可能需要20年、30年甚至40年。他指出，全球主要半導體設備商普遍累積數十年的研發經驗，以ASML為例，除了自身約40年的發展歷程，還承接更早期美國微影技術的研發成果，相關技術累積長達約60年。
楊光磊認為，中國要在短時間內追上如此深厚的技術基礎極為困難，即使能逐步縮小差距，設備效能仍未必能與國際領先廠商相提並論。他估計，至少還需要10年時間，才可能進一步縮小相關技術差距。反觀台積電擁有全球科技巨頭帶來的龐大市場，每年能投入約100億美元等級的研發資金，持續推動先進製程發展。
楊光磊形容，當全球半導體產業沿著摩爾定律快速向前，中國可能只能採取「之字形」的迂迴路線追趕，速度勢必較慢。
想知道更多全球半導體競爭與台積電領先優勢的精彩分析？請收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）最新一集節目。
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砸錢不等於技術突破！楊光磊揭中芯國際投資困境
主持人葛來儀（Bonnie Glaser）指出，中國國家主席習近平將半導體自主化列為重要政策目標，北京也持續投入大量資金，試圖在關鍵技術領域追趕甚至超越競爭對手，並詢問除了人才之外，還有哪些因素能讓台積電維持領先優勢。
曾擔任中芯國際獨立董事兩年的楊光磊表示，外界普遍認為只要投入足夠資金，就能推動產業發展，但他僅部分認同這種觀點。他透露，自己曾擔任中國晶圓代工廠中芯國際獨立董事兩年，觀察到該公司雖然投入大量資金，但資金運用效率並不理想。
他認為，政府資金在產業發展初期往往能發揮較大效益，以相對有限的投入帶動整體產業成長，但當產業進入成熟階段，即使投入巨額資金，帶來的效果也可能相當有限。
楊光磊以美國《晶片法案》約520億美元的投資規模為例，相較於台積電一年超過1200億美元的營收，這筆資金並不算特別龐大，難以單靠政府補助扭轉產業競爭格局。
美國出口管制卡住中國半導體！楊光磊形容「雙手被銬住」
談到中國與台積電的技術差距，楊光磊指出，美國出口管制限制中國取得荷蘭艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）微影設備等先進技術，讓中國在半導體競爭中處於明顯劣勢。他形容，中國現在就像「雙手被銬住」，即使沒有出口限制，要追上台積電都已相當困難，如今受到設備與技術封鎖，挑戰更是艱鉅。
不過，楊光磊也指出，中國擁有其他國家難以比擬的優勢，就是龐大的國內市場。他認為，若以單一國家來看，中國可能擁有全球最具規模的半導體市場，足以支撐本土產業發展。相較之下，美國企業則掌握中國以外更廣大的全球市場。
他表示，當美國限制先進設備出口，中國企業無法從海外取得所需技術時，就只能逐步自行研發。他以《水滸傳》的「逼上梁山」形容中國處境，認為外部限制反而迫使中國建立自己的半導體供應鏈。
中國追上台積電還要多久？楊光磊：技術累積恐需數十年
至於中國需要多久才能追上先進技術，楊光磊表示，不能斷言中國永遠無法趕上，但可能需要20年、30年甚至40年。他指出，全球主要半導體設備商普遍累積數十年的研發經驗，以ASML為例，除了自身約40年的發展歷程，還承接更早期美國微影技術的研發成果，相關技術累積長達約60年。
楊光磊認為，中國要在短時間內追上如此深厚的技術基礎極為困難，即使能逐步縮小差距，設備效能仍未必能與國際領先廠商相提並論。他估計，至少還需要10年時間，才可能進一步縮小相關技術差距。反觀台積電擁有全球科技巨頭帶來的龐大市場，每年能投入約100億美元等級的研發資金，持續推動先進製程發展。
楊光磊形容，當全球半導體產業沿著摩爾定律快速向前，中國可能只能採取「之字形」的迂迴路線追趕，速度勢必較慢。
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