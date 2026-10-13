星巴克調整客製化服務收費後，消費者反彈持續延燒，業者隨即祭出限時3天的行動預點折20元優惠，活動曝光後卻再度引爆怒火，反而遭到網友吐槽，認為扣除客製化加價後，實際只省下5元，直呼：「很像在羞辱人！」也有人認為3天優惠無法彌補長期消費者的不滿，直言問題不在15元，而是收費調整讓人失去好感。
星巴克客製化收費引爆怒火！推3天優惠救火又翻車：根本羞辱人
星巴克近期調整飲品客製化服務收費，過去少冰、去冰後可免費補滿牛奶或飲料的服務，如今每項都須額外支付15元；原本可添加最多8份的糖漿及各式配料，也改為限加1份，若要額外增加同樣須付費。
新制引發反彈後，星巴克緊接著推出限時3天的「行動預點折20元」活動。不過，優惠消息在Threads曝光後，卻沒有成功吸引消費者回流，反而引爆怒火，有網友發文質疑，業者先針對客製化服務加價，接著再推出短期折扣，「現在是想要挽回點什麼？你覺得我們會稀罕嗎？」
根據星巴克公告指出，10月13日（二）至10月15日（四）連續3天，星禮程會員使用APP行動預點服務，購買原價100元以上的大杯或特大杯指定飲料，結帳時輸入活動代碼「10月清爽點」，即可折抵20元，每筆訂單限享有1杯指定飲料優惠。
活動不限購買次數，但必須全額透過APP行動預點完成點購及付款，優惠適用飲品與門市庫存則以APP系統顯示為準，售完即止。各門市也會依現場狀況動態接單，消費者下單前須確認取餐門市是否提供服務。
儘管星巴克祭出20元折扣，仍有不少網友不領情直呼，「20？超好笑」、「換算下來只有便宜5元喔！他以為有優惠嗎？當我們不會算？」、「缺的不是這15元，不過這15元讓我很肚爛」、「真的把消費者當作蕭貪的人看欸」、「才三天也救不回來長期每日買的老主顧」、「很像在羞辱人」、「先大棒再給點糖粉」。
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星巴克近期調整飲品客製化服務收費，過去少冰、去冰後可免費補滿牛奶或飲料的服務，如今每項都須額外支付15元；原本可添加最多8份的糖漿及各式配料，也改為限加1份，若要額外增加同樣須付費。
新制引發反彈後，星巴克緊接著推出限時3天的「行動預點折20元」活動。不過，優惠消息在Threads曝光後，卻沒有成功吸引消費者回流，反而引爆怒火，有網友發文質疑，業者先針對客製化服務加價，接著再推出短期折扣，「現在是想要挽回點什麼？你覺得我們會稀罕嗎？」
活動不限購買次數，但必須全額透過APP行動預點完成點購及付款，優惠適用飲品與門市庫存則以APP系統顯示為準，售完即止。各門市也會依現場狀況動態接單，消費者下單前須確認取餐門市是否提供服務。
儘管星巴克祭出20元折扣，仍有不少網友不領情直呼，「20？超好笑」、「換算下來只有便宜5元喔！他以為有優惠嗎？當我們不會算？」、「缺的不是這15元，不過這15元讓我很肚爛」、「真的把消費者當作蕭貪的人看欸」、「才三天也救不回來長期每日買的老主顧」、「很像在羞辱人」、「先大棒再給點糖粉」。