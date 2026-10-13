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財務良好 歐洲資金可望增

台泥今（13）日開股東臨時會，討論子公司Cimpor International Holdings在海外證券交易市場申請首次公開發行股票及掛牌交易案，獲得94.74%贊成，權數逾42.8億權，將推動歐洲上市案。台泥董事長張安平表示，歐洲上市是增加一隻腿，並且仍有絕對控制權，價格也會比帳上高。張安平致詞表示，「今天將討論Cimpor International在歐洲上市的計畫，也要一起思考一個關乎未來的問題：我們希望留下一家什麼樣的公司？」科技走愈遠，愈不能忘記立足的大地。IPO 始於數字，但每一個數字背後，都有一座工廠、有人，也有家庭。財務報表裡雖看不見工程師累積多年的經驗、同仁每天平安回家的心願等，但我們作決定時，必須把這些都放在心裡。現場股東關切海外上市對原有股東的影響，張安平指出，台泥仍將維持對Cimpor International的絕對控制權也會併表。原則上是發行新股，讓台泥在歐洲有更多資金。台泥總經理程耀輝也說，依今年半年報資產負債表，台泥現金及定期存款合計約1,480億元，其中定期存款列於按攤銷後成本衡量的金融資產。張安平表示，今年的亞洲情況非常差，基本上台泥亞洲的營運是不賺錢的，但因為現在有歐洲因此到年底有賺。他直言，台灣的碳費應該還會往上，但卻沒有跨國碳關稅，導致台灣產品受到東南亞競爭影響劇烈，台泥縱使有減碳技術也難以在亞洲市場發揮。另，台泥關於在烏克蘭投資等事情，他表示，將待下月中旬法說會再進一步回應。