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洛杉磯快艇隊官方於今（13）日無預警宣佈釋出日本後衛河村勇輝（Yuki Kawamura）。隨著這項人員異動，快艇隊的季前訓練營大名單縮減至20人，而河村勇輝在洛杉磯短暫的效力時光也暫告段落，接下來將尋求下一個重返NBA賽場的全新機會。現年25歲、身高172公分的河村勇輝，是在今年8月與快艇隊簽下一份「Exhibit 10」合約。河村加盟快艇後，他也得以和國家隊戰友八村壘在洛杉磯重聚，當時這對「日本雙星」連線曾引發日媒的高度期待。在短暫的熱身賽期間，河村勇輝共獲得2場出賽機會。在日前對陣多倫多暴龍的比賽中，他替補上陣14分鐘，展現高效身手，全場4投3中高效砍下10分，另有4次助攻與2次抄截。然而，在競爭激烈的快艇後場陣容中，教練團最終仍選擇割愛、釋出河村。自巴黎奧運打響名號後，河村勇輝先後挑戰美職舞台，自2024-25賽季起陸續效力過曼菲斯灰熊與芝加哥公牛，多數時間簽署雙向合約。上賽季他在公牛隊出賽18場，場均繳出3.4分、2.6助攻；在發展聯盟（G League）效力風城公牛時，更曾繳出單場18.7分、11.0助攻的頂級成績單。在遭到快艇釋出後，若河村勇輝選擇留在美國並與快艇的發展聯盟球隊簽約滿一定天數，將能獲得合約規定的額外激勵獎金。這位日本籃壇的頂尖控衛下一步將重返自由市場，尋找能再次站上NBA正賽舞台的機會。