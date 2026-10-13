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NBA 10月13日熱身賽賽果

對戰組合 比賽結果 獲勝隊伍的最高得分 敗隊最高分 倫敦雄獅 @ 波特蘭拓荒者 拓荒者 119：66 雄獅 卡馬拉（Toumani Camara）14分 路易（Maxwell Lewis）13分 奧克拉荷馬雷霆 @ 亞特蘭大老鷹 老鷹 113：110 雷霆 蘭代爾（Jock Landale）17分 斯特爾茨（Bennett Stirtz）26分 布魯克林籃網 @ 華盛頓巫師 籃網 131：122 巫師 小波特（Michael Porter Jr.）22分 喬治（Kyshawn George）21分 明尼蘇達灰狼 @ 紐約尼克 灰狼122：104 尼克 愛德華茲（Anthony Edwards）26分 布倫森（Jalen Brunson）20分 聖安東尼奧馬刺 @ 猶他爵士 爵士 11：109 馬刺 彼得森（Darryn Peterson）14分 吉萊斯皮（Ja'Kobi Gillespie）25分



NBA 10月14日熱身賽賽程

對戰組合 時間 轉播頻道 賠率資訊 克里夫蘭騎士 @ 奧蘭多魔術 07:00 Peacock、NBCSN 讓分：CLE -1.5、大小：229.5 紐約尼克 @ 多倫多暴龍 07:00 - 讓分：TOR -10.5、大小：218.5 印第安納溜馬 @ 奧克拉荷馬雷霆 08:00 - - 金州勇士 vs 洛杉磯湖人 10:00 NBA TV 讓分：LAL -2.5、大小：227.5 波特蘭拓荒者 @ 沙加緬度國王 10:00 - -

NBA季前熱身賽持續進行，聯盟今（13）日共安排5場對決。賽事焦點包含明尼蘇達灰狼外線齊發大勝紐約尼克、波特蘭拓荒者狂勝倫敦雄獅，以及猶他爵士爆冷輕取聖安東尼奧馬刺，賞給對方3連敗等精彩戰役。以下為《NOWNEWS》為讀者整理的今日賽事結果，以及10/14聯盟賽程。馬刺此役輪休文班亞馬（Victor Wembanyama）與哈珀（Harper）等主力球員。兩隊在上半場陷入拉鋸，爵士以68：61些微領先進入下半場後，逐步將分差拉開至20分以上奠定勝局，以119：109贏球。爵士全隊共7人得分上雙，榜眼秀彼得森（Darryn Peterson）繳出14分5助攻，傑克森（Jackson）13分，馬卡南（Lauri Markkanen）11分。苦吞熱身賽3連敗的馬刺陣中，次輪秀吉萊斯皮（Ja'Kobi Gillespie）表現亮眼，全場14投9中狂砍最高25分（末節獨拿15分），巴恩斯（Harrison Barnes）挹注19分，凱爾登（Keldon Johnson）與尚帕尼（Julian Champagnie）分別進帳15分與14分。另一場比賽，老鷹以113：110擊敗雷霆，雙方皆以年輕陣容與替補應戰，比分一路膠著至決勝時刻，老鷹靠著丹尼斯（RayJ Dennis）的關鍵三分球鎖定勝局。老鷹全隊6人得分上雙，蘭代爾（Jock Landale）貢獻17分6籃板5助攻3抄截2阻攻，埃加福（Zuby Ejiofor）拿下15分9籃板。雷霆雖吞敗，但陣中新秀表現驚豔，2026屆16號秀斯蒂爾茲（Bennett Stirtz）三分球9投6中狂飆26分4籃板5助攻，2025屆14號秀巴恩海澤（Brooks Barnhizer）貢獻20分8籃板，2026屆12號秀馬拉（Aday Mara）則繳出17分10籃板6助攻4阻攻的全能數據。面對史上首支與NBA球隊交手的英國俱樂部倫敦雄獅，拓荒者在里拉德（Damian Lillard）與羅威（Robert Williams III）缺陣下依然展現絕對壓制力，半場便取得39分領先，最終以53分之差血洗對手。拓荒者6人得分上雙，卡馬拉（Toumani Camara）與亨德森（Scoot Henderson）各拿14分。中國中鋒楊瀚森（Yang Hansen）替補上陣21分鐘，8投6中高效砍下13分4籃板4助攻，正負值高達+19。灰狼全隊展現兇猛外線火力，以52.9%的命中率轟進18記三分球，送給尼克熱身賽3連敗。灰狼少主愛德華茲（Anthony Edwards）出戰24分鐘，16投8中（含5記三分球）高效砍下26分3籃板3助攻，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）貢獻22分5籃板，鮑爾（Ball）拿下10分7助攻。尼克方面，先發主力布倫森（Jalen Brunson）、阿努諾比（OG Anunoby）與唐斯（Karl-Anthony Towns）聯手攻下46分，但球隊防線遭撕裂，無力逆轉戰局。