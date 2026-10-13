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洛杉磯道奇在國聯冠軍賽G2以4：7不敵密爾瓦基釀酒人，系列賽陷入0勝2敗落後。此役最大轉折出現在3局下，釀酒人打者鮑爾斯（Jake Bauers）面對日本王牌山本由伸，硬是纏鬥12球選到保送，讓滿壘攻勢延續，也逼得山本提前退場。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）賽後直言：「那改變了比賽，我真的認為那是轉捩點。」3局下，釀酒人靠著漢密爾頓（David Hamilton）安打、盜上二壘，加上杜朗（Brice Turang）保送，在2出局後形成一、二壘有人局面。山本由伸面對鮑爾斯，連續變換速球、曲球、指叉等5種球路，卻始終無法結束打席。這個打席長達7分04秒，鮑爾斯在2好球後連續擊出6顆界外球，硬是把山本拖進消耗戰。最終山本投出偏低曲球形成四壞球保送，讓釀酒人攻佔滿壘，也讓比賽氣氛徹底轉向。鮑爾斯賽後形容，當下已經進入心流模式，「有點像是斷片，只是完全進入那個節奏。」鮑爾斯選到保送後，下一棒耶利奇（Christian Yelich）沒有浪費機會。他在山本第75球敲出中外野安打，一棒送回2分，幫助釀酒人取得領先。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）隨即換下山本，改由維西亞（Alex Vesia）接替，但道奇也因此被迫從第3局就開始大量消耗牛棚。山本此役僅投2.2局，被敲4支安打、失3分，提前退場。他賽後透過翻譯表示，自己試著攻擊好球帶邊緣，有些球其實投得不錯，但鮑爾斯就是能跟上，「他做得很好。」釀酒人不只靠鮑爾斯與耶利奇打開局面，後續還有康崔拉斯（William Contreras）持續建功，最終以7：4擊敗道奇。更關鍵的是，釀酒人牛棚後5局完全封鎖道奇打線，沒有讓任何打者上壘，成為季後賽罕見的壓制內容。羅伯斯賽後坦言，釀酒人的打席品質全面優於道奇，「他們從上到下都有更好的打席，能把球打進場內、製造混亂。那就是他們的打法，而我們沒有做到，這就是比賽差別。」釀酒人連拿主場前2戰後，帶著2勝0敗優勢前進洛杉磯。對道奇來說，G1派出史庫柏（Tarik Skubal）輸球，G2再由山本由伸吞敗，原本最有把握的前兩戰都未能拿下，讓衛冕軍的國聯冠軍賽之路突然陷入危機。