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▲GD於11日在IG限時動態發文，上面還有中華民國國旗，但不久後便刪除。（圖／IG@xxxibgdrgn）

▲GD出道時，就曾穿上印有中華民國國旗的服裝拍〈THIS LOVE〉MV、穿上台表演。（圖／YouTube@YG ENTERTAINMENT）

韓國天團BIGBANG迎來出道20週年，GD（G-DRAGON）、太陽、大聲10月9日至11日一連3天在台北大巨蛋開唱，吸引超過12萬名粉絲朝聖。演唱會結束後，GD也開心在IG限時動態向台灣VIP（粉絲名）表達感謝，還特別使用中華民國國旗圖案，寫下「I ❤️ U VIP」，沒想到影片上傳不久後就悄悄刪除；不過早在20年前出道時，GD就曾穿著印有中華民國國旗的外套拍〈THIS LOVE〉MV，昔日畫面起底，再次引爆熱烈討論。GD在11日結束台北大巨蛋最終場演出後，在IG轉發工作人員「8lo姐」PO的後台花絮，只見他與大聲、太陽癱軟坐在後台推車上休息，GD還特別在影片下方加上「I ❤️ U VIP」，其中愛心更放進中華民國國旗圖案，直接示愛台灣粉絲。然而，這則限時動態公開沒多久便遭到刪除，雖然GD並未說明原因，但由於國旗涉及兩岸敏感議題，外界也猜測可能是為了避免引發爭議。儘管GD已經刪除影片，仍有不少粉絲搶先截圖保存，並在社群平台轉發討論，有人認為GD不可能不知道國旗的敏感性，猜測他是刻意先向台灣粉絲表達心意，再低調撤下貼文；也有中國粉絲認為只是單純感謝演唱會觀眾，沒必要過度解讀，不過以上都只是粉絲的個人猜測，GD並未對刪文作出解釋。如今，GD因為IG限時動態使用中華民國國旗引發數日討論，20年前的畫面也被粉絲重新翻出，2006年8月29日，BIGBANG發行首張單曲專輯《BIGBANG》，當年才18歲的GD在個人歌曲〈THIS LOVE〉MV中，穿著一件軍綠色外套，背後就縫有中華民國國旗及中文字樣的布章，甚至還曾穿著同一件外套登台表演。其實這塊布章被稱為「血幅」（Blood Chit），源自二戰期間來華作戰的外籍飛行員所使用的身分識別布條，上面寫著「來華助戰洋人，軍民一體救護」，目的是讓飛行員在迫降後，能夠透過文字向當地軍民表明自己並非敵軍，進而獲得救援。只是沒想到，GD因為刪掉中華民國國旗圖案，使得〈THIS LOVE〉舊畫面再被起底討論。