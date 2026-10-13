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▲方琦（右）跟隨媽媽梁佑南（左）腳步踏入演藝圈，接連演出不少戲劇作品。（圖／資料照）

女星梁佑南與女兒方琦經常登上談話性節目，分享母女互動。方琦曾在節目《同學來了》坦承因買股票賠光約20萬元的積蓄，讓梁佑南聽了當場氣炸，直呼：「妳要是侯昌明的女兒，妳已經被打死了。」一旁的主持人阿Ken、納豆則趕緊緩頰，要她先冷靜。梁佑南與女兒方琦母女倆感情相當好，平時無話不談，更自信表示：「我們沒有秘密。」然而方琦曾在節目中坦言有事瞞著媽媽，透露剛出社會時，因聽信朋友提供的投資明牌，將所有積蓄全部拿去買股票，結果最後賠光約20萬。梁佑南一聽嚇得瞪大眼睛，氣得直呼：「真的假的！妳要是侯昌明的女兒，妳已經被打死了。」不敢相信女兒怎麼會有20萬，對此方琦則解釋是從小到大存的零用錢，加上拍戲、節目通告等收入；梁佑南得知女兒因買股票賠光積蓄，忍不住大罵：「我生日她才包200給我，她把20萬拿去買股票。」讓一旁的主持人不斷緩頰，勸她不能生氣。方琦認為這筆錢自己還能負荷，且住家裡開銷不大，表示：「沒關係，錢再賺就有了！」不過梁佑南並未因此消氣，「那妳現在開始每個月付房租給我，付伙食費給我，就不會浪費那些錢啦！」更直言自己都不敢買股票，問說：「妳怎麼敢啊？」而方琦也從中學到教訓，未來不敢一次投入這麼多錢。方琦跟隨媽媽腳步踏入演藝圈，母女倆一起登上《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》、《美鳳有約》、《女人我最大》、《今晚誰當家》等節目受到矚目，而她也陸續拍攝八點檔，像是《黃金歲月》、《多情城市》。近來方琦則在《豆腐媽媽》中飾演性格潑辣、卻堅強善良的底層少女，與吳鈴山有不少對手戲。