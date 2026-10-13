寶可夢迷準備掏錢了！蘋果旗下音響品牌Beats宣布與《Pokémon寶可夢》展開合作，並在官方社群釋出神秘預告影片，暗示即將推出聯名款Beats Pill藍牙喇叭。外媒指出，美國零售商Target先前已出現疑似皮卡丘特別版的產品包裝，讓新品外型提前曝光，至於上市時間與售價，官方目前尚未公布。
Beats聯名寶可夢！皮卡丘藍牙喇叭搶先曝光
根據外媒《MacRumors》報導，Beats於美國時間10月12日公開一段神秘影片，並以「Time to catch something new」（是時候捕捉新東西了）作為宣傳標語，呼應寶可夢系列經典的捕捉玩法。影片中可以看見Beats Pill藍牙喇叭的輪廓，搭配閃電等特效，最後出現Beats標誌與寶可夢精靈球圖案，正式證實雙方合作消息。
事實上，早在10月初，寶可夢內容創作者BritBratTV就曾分享兩張照片，顯示美國大型零售商Target疑似出現皮卡丘聯名版Beats Pill的商品包裝。外媒推測，這次官方預告的神秘新品，很可能就是皮卡丘特別版藍牙喇叭。
Beats Pill續航24小時！台灣一般版賣5499元
Beats Pill是蘋果旗下的可攜式藍牙喇叭產品，曾於2022年停產，直到2024年才重新推出全新版本。根據蘋果台灣官網資訊，現行Beats Pill具備最長24小時電池續航力、IP67防塵防水等級，支援iPhone及Android手機，可使用一鍵配對功能，也能將兩台Beats Pill組成左右聲道的立體聲系統。
售價方面，現行Beats Pill美國定價149.99美元，台灣蘋果官網售價5499元，目前提供啞光黑、經典紅及香檳金等顏色。至於寶可夢聯名版是否會提高售價，以及台灣是否同步上市，都還有待官方進一步公布。
皮卡丘訪問蘋果總部合作有跡可循
皮卡丘今年8月就曾造訪蘋果位於美國加州的Apple Park總部，當時蘋果前執行長Tim Cook還親自分享影片，介紹皮卡丘與新任執行長John Ternus見面的有趣畫面。當時Tim Cook透露，蘋果與寶可夢團隊曾討論遊戲相關話題，如今Beats正式預告聯名商品，也讓這場跨界合作更加受到關注。
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根據外媒《MacRumors》報導，Beats於美國時間10月12日公開一段神秘影片，並以「Time to catch something new」（是時候捕捉新東西了）作為宣傳標語，呼應寶可夢系列經典的捕捉玩法。影片中可以看見Beats Pill藍牙喇叭的輪廓，搭配閃電等特效，最後出現Beats標誌與寶可夢精靈球圖案，正式證實雙方合作消息。
事實上，早在10月初，寶可夢內容創作者BritBratTV就曾分享兩張照片，顯示美國大型零售商Target疑似出現皮卡丘聯名版Beats Pill的商品包裝。外媒推測，這次官方預告的神秘新品，很可能就是皮卡丘特別版藍牙喇叭。
Beats Pill是蘋果旗下的可攜式藍牙喇叭產品，曾於2022年停產，直到2024年才重新推出全新版本。根據蘋果台灣官網資訊，現行Beats Pill具備最長24小時電池續航力、IP67防塵防水等級，支援iPhone及Android手機，可使用一鍵配對功能，也能將兩台Beats Pill組成左右聲道的立體聲系統。
售價方面，現行Beats Pill美國定價149.99美元，台灣蘋果官網售價5499元，目前提供啞光黑、經典紅及香檳金等顏色。至於寶可夢聯名版是否會提高售價，以及台灣是否同步上市，都還有待官方進一步公布。
皮卡丘訪問蘋果總部合作有跡可循
皮卡丘今年8月就曾造訪蘋果位於美國加州的Apple Park總部，當時蘋果前執行長Tim Cook還親自分享影片，介紹皮卡丘與新任執行長John Ternus見面的有趣畫面。當時Tim Cook透露，蘋果與寶可夢團隊曾討論遊戲相關話題，如今Beats正式預告聯名商品，也讓這場跨界合作更加受到關注。