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K-POP年末再掀新話題！拼盤演唱會《KPOP PLANET in TAIPEI》將在2026年11月28日18:00於林口體育館舉辦，卡司集結EXO成員燦烈、i-dle成員小娟、MEOVV，票價總計6280元、5680元、4980元、3980元、2980元，10月16日（五）中午12點在寬宏售票KHAM TICKET開賣。燦烈除了是EXO成員，近年也持續拓展個人音樂，2026年9月推出第二張日本迷你專輯《Tabi》，以音樂描繪日常生活中不同情緒與風景、關係與人生中的珍貴時刻；也親自參與〈Reburning〉及〈まどろみ〉等創作，從歌唱、饒舌到音樂創作，不斷探索屬於自己的音樂風格。身為i-dle的核心成員之一，小娟不僅擁有鮮明的饒舌與演唱風格，更長期參與團體音樂創作；2026年9月更出首張個人正規專輯《What a Wonderful Life》，其中主打曲〈I’m gonna TOESA〉（我要辭職了）以「離職」為主題，透過直白又帶有幽默感的音樂內容描繪想要擺脫日常、選擇為自己而活的心情，歌曲推出後迅速引發話題，更一度登上韓國Melon Top 100第一名，同時拿下Genie、Vibe、Flo、Bugs等主要音源平台即時榜冠軍，成為近期韓國音樂市場備受討論的作品。而屆時《KPOP PLANET in TAIPEI》，她也會演唱新曲給大家聽。由YG王牌製作人Teddy成立的廠牌THEBLACKLABEL所打造的女團MEOVV，成員以SOOIN、GAWON、ANNA、NARIN及ELLA組成，自出道以來便憑藉鮮明的視覺風格、俐落個性與強烈舞台表現受到全球關注。2026年6月推出第二張迷你專輯《BITE NOW》，主打曲〈DDI RO RI〉將巴赫經典作品〈Toccata and Fugue in D Minor〉融入現代音樂風格，以古典旋律與強烈節奏碰撞出獨特張力，展現MEOVV鮮明的音樂個性；專輯首週更以301,725張銷量刷新團體自身首週紀錄，展現市場高人氣。