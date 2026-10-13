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拉高蔣萬安支持者焦慮度 全是為「高雄保衛戰」

距離投票日倒數46天，民進黨台北市長參選人沈伯洋近期以「洋流」行動頻頻造勢，聲量持續攀高，現任市長蔣萬安也透過媒體專訪回應選戰攻防，這場首都市長之戰打得火熱，備受外界高度關注。對此，醫師蘇偉碩分析，民進黨圍攻蔣萬安顯然是「項莊舞劍」，志在守住高雄，真正打成五五波的不是台北、不是新北，而是高雄。蘇偉碩表示，台北市的選情很穩定，只是蔣萬安的支持者們有一定的比例，被「洋流」的假象沖得很焦慮，不過這樣的焦慮不完全是壞事，可以讓支持者提升出門投票的動力。而蔣萬安的選情穩定，可以外溢到高雄，也有餘力多去助選，拉抬在野的氣勢，且高雄的決勝點是中間選民，依蔣萬安的氣質、形象和施政風格，會大大提升中間選民支持柯志恩的。蘇偉碩續指，綠營當然要圍攻蔣萬安，把他困在台北市固守，這是「高雄保衛戰」，才會展開「神經戰」，讓蔣萬安的支持者焦慮度拉高，逼他困守台北市。將外縣市的兵馬運進台北市，以狹窄的河道讓「水流」洶湧，再宣稱這個大量灌水的「水流」叫「洋流」。「民進黨以『總統級』的資源灌在台北市長選舉，民進黨表面說要打贏台北市長選戰，其實是『佯攻』而已，最多就是衝高落選票數。」蘇偉碩指出，兵家必爭之地是高雄，這是賴清德最在意的，因為丟了高雄，賴清德就必須辭黨主席。就新潮流來說，「打台北」是為他人作嫁；「打下高雄」，新潮流才有唯一的根據地。蘇偉碩認為，蔣萬安的市長連任是確定的，但如果善用光環和魅力，就可以拿下高雄，這就是為什麼民進黨內彼此敵對的新系和英系要合圍蔣萬安，英系心裡想到的是，讓沈伯洋經此一役，打造成為「總統級」的人設，2028萬一賴清德不能選的話；而新系心裡想的則是，蔣萬安別來讓他們搶不到高雄，連帶影響賴清德的2028。