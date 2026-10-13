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《TVBS》日前公布台北市長最新民調，當中顯示2022年投給黃珊珊的選民中，有53%轉而挺民進黨參選人沈伯洋，支持現任市長蔣萬安的比例僅39%，選票流向引發關注。另一方面，蔣萬安近日將登上民眾黨主席黃國昌的節目專訪，外界解讀此舉可能是想吸收小草選票。對此，黃珊珊發出長文強調，真正的第三勢力，是有選擇權的人民，理性的中間選民決定台灣未來。2022年黃珊珊以無黨籍參選，獲得34萬2141票，她在貼文一開頭就講明重點，重申那34萬票不是黃珊珊的票，而是34萬位有獨立判斷能力的市民。真正的第三勢力，不是哪一個政黨，而是永遠保有選擇權的人民。候選人不要再計算這些票屬於誰，應該回答自己能為臺北做什麼。做得好，人民讓市長繼續做；做不好，人民就把這個人換掉。「大家應該重新看見的，是臺北市不願被藍綠綁住的中間選民。」黃珊珊認為，若把這34萬票當成一整塊，以為可以從中分給誰，那麼忽略了至少三件事：第一，當初投票的理由不同，下一次的選擇自然也不會一樣；第二，4年過去了，城市的處境、候選人的表現、每個人的生活都在變，選民會重新判斷；第三，有些人下一次可能根本不去投票，因為覺得沒有人值得他踏出家門。黃珊珊強調，選民不是貨物，也不是任何人的財產，更不是試算表裡可以按比例搬來搬去的數字。她相信，第三勢力不是一個政黨或組織，畢竟政黨會興衰、政治人物會更替、組織也會改變，但臺灣一直有一群人，不願意把自己的選票交給任何政黨。臺灣經歷過多次政黨輪替，已經證明沒有任何政黨可以永遠擁有人民的支持，每一次輪替背後，往往就是這群不被綁住的人在做決定。「所以，蔣萬安和沈伯洋真正該想的，不是4年前的黃珊珊34萬票會去哪裡，而是你能不能給中間選民一個支持你的理由。」黃珊珊呼籲，別再只顧著算票了，好好想想怎麼給人民更好的生活與未來。選票永遠屬於人民，真正的第三勢力，不是哪一個政黨，而是永遠保有選擇權、願意用選票決定未來的人民，最後她更再次重申：「選民是人不是票！」