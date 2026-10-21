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▲自體免疫疾病如硬皮症患者，必須小心併發「菜瓜布肺」，有喘咳現象須向醫師反映。（圖／翁孟玉提供）

▲成大醫院過敏免疫風濕科主任翁孟玉建議自體免疫疾病患者，可主動記錄相關症狀，避免醫師忽略或誤判。（圖／記者王郁勳攝）

自體免疫疾病不只會影響關節、皮膚或腺體，肺部等重要器官也可能受到波及。成大醫院過敏免疫風濕科主任翁孟玉提醒，自體免疫疾病是全身性疾病，即使關節疼痛、皮膚症狀或口乾眼乾等表現看似穩定，也不代表肺部一定沒有變化。若病友出現喘、咳嗽、容易疲累，尤其是提重物或爬樓梯時特別明顯，千萬不要只以為是老化或體力變差，因為這些都可能是肺纖維化的警訊。翁孟玉主任舉例，曾有一名自體免疫疾病患者，肺部受到侵犯後逐漸演變成肺纖維化。當時因未能及早接受治療，等到後續有機會使用抗肺纖維化藥物時，肺功能已明顯受損。如果原本肺功能是10分，這位病友當時只剩下5分；而已經失去的肺功能，很難再回到原本狀態。這個案例也提醒病友，肺纖維化可怕之處在於會使肺功能在不知不覺中一點點流失。因此越早掌握肺部變化，越有機會和醫師討論後續檢查、追蹤與治療時機，保留仍可維持的肺功能。研究顯示，自體免疫疾病病友有更高的肺纖維化風險。翁孟玉主任指出，硬皮症、乾燥症、類風濕性關節炎、皮肌炎、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病，都可能合併間質性肺炎或肺部侵犯；雖然不是每位病友都會發生肺纖維化，但因症狀初期常不明顯，喘、咳、累又容易被當成老化、感冒或原本疾病影響，肺部警訊常因此被延後注意。要及早掌握肺部變化，不能只靠主觀感覺有沒有喘，而是要透過檢查確實掌握肺纖維化的跡象。翁孟玉主任說明，肺功能檢測可協助了解患者目前肺功能，也能作為日後追蹤比較的基礎值；若病友出現喘、咳、累等症狀，或肺功能檢查出現異常，醫師也可能進一步安排X光或高解析度電腦斷層(HRCT)檢查，評估是否有間質性肺炎或肺纖維化變化。若確認已有肺纖維化並持續進展，現階段也有抗肺纖維化藥物可以延緩肺功能下降。翁孟玉主任建議，自體免疫疾病病友平時可主動記錄呼吸與體力變化，例如是否出現慢性咳嗽、活動後容易喘、疲累倦怠，或爬一層樓就明顯喘等狀況，並在回診時主動與醫師討論。病友也可用「肺功能檢測3問」與醫師討論：(1)我有喘、咳、累等症狀，會不會跟肺纖維化有關？ (2)我需要做肺功能檢查嗎？(3)我之前沒做過肺功能檢查，可以先做一次當作後續追蹤基準值嗎？及早討論、檢測與追蹤，才能更早守住肺功能。