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不再4年關心一次 三問市長候選人

▲今年白皮書的主題定為「從能源選民到能源公民」，認為能源選民就是每4年只有在選舉期間才關心能源政策，而後者就是更長遠去關心地方上能源議題，並且每年都可以享受綠能帶來效益。（圖／記者鍾泓良攝影）

光電、風電有瓶頸 TRENA提出解方

地熱缺融資、技術 王守誠：引入AI技術降低風險

台灣再生能源推動聯盟（TRENA）今（15）日發布一年一度的民間版《能源轉型白皮書》。今年主題為「從能源選民到能源公民」，也搭上九合一選舉熱度，對各縣市首長候選人拋出「能否勾勒2035年韌性能源城市藍圖？」、「災害來了，城市撐得住嗎？」、「綠能發展，市民有嗎？」等3個問題，希望能在電視辯論會回應。TRENA今日發布能源轉型白皮書，提到2026年適逢台灣推動能源轉型10週年，認為能源轉型已不再只是增加多少再生能源的問題，而逐漸成為與能源安全、產業發展、環境永續及社會公平密切相關議題。TRENA副理事長張雅惇說，總統賴清德在國慶談話所說「能源政策不能建立在口號上，它必須建立在安全、專業跟責任上」，這點相當認同。然而，白皮書也提到，綠能也出現申設流程冗長，中央與地方政策未臻一致、社會溝通機制不足、地方共存共榮仍有努力空間等問題。TRENA秘書長高茹萍表示，2027年開始統籌分配款就會交由地方政府，因此也希望能源轉型也必須要下放到地方，希望地方政府不是只有投入煙花式政策，更是有長遠規劃。因此，今年白皮書的主題定為「從能源選民到能源公民」，認為能源選民就是每4年只有在選舉期間才關心能源政策，而後者就是更長遠去關心地方上能源議題，並且每年都可以享受綠能帶來效益。對此，TRENA提出對縣市首長提出三個問題，分別是能否勾勒2035年韌性能源城市藍圖，要怎麼屬於在地的再生能源，讓縣市能源可以自主，不用仰賴南電北送？第二，災害來了，城市撐得住嗎，如何用分散式能源及儲能做社區防災？第三，綠能發展，市民是否有辦法參與，甚至可以有共享綠能成果？希望各個縣市首長候選人可以一一回應。面對綠能發展狀況，高茹萍說，經濟部及內政部研議多年的《建築物設置太陽光電發電設備標準》今年8月上路，預估可以對於屋頂型光電有一定挹注，但是因為排除掉住宅及日常服務商，因此呼籲內政部在今年12月以前恢復適用，但政府並未具體承諾。她表示，內政部會轉彎很多是因為建商反彈，擔心影響到建築美觀或成本，但今年能源週已經有展示出許多建築整合型太陽光電 （BIPV）認為可以兼具美觀的透明、木材、石材質感的光電板，更可以讓建築的價值提升。針對昨（14）日，國內風電案場最大規模的哥本哈根基礎建設基金（CIP）批評政府離岸風電區塊開發招商接連失敗。張雅惇表示，CIP所提出意見比較像是長期政策的建言，對方也不希望是唯一在台灣開發得下去的開發商，「這個都不是好事情」，認為政府對於風電業者所面臨的金融、財務問題，應該會有所重視。而在地熱方面，台灣地熱資源發展協會秘書長王守誠提到，美國的次世代地熱已經正式商轉，預計2030年可以達到1GW，台灣具有世界認證的豐富地熱，認為現階段政府投入跟資源是不夠，更應該要引進AI技術，幫助地熱產業克服前期最花資源的鑽探階段。他受訪表示，地熱產業前期投資準備資金高，但是台灣金融業並無法像是國際一樣可以拿探勘可行性評估就可融資，而是要等到產能測試報告、探勘許可才能融資，這就導致出現融資沒有辦法涵蓋最花錢的階段。因此，他認為，國內應該要率先引進在國外地熱產業所使用的AI先進技術，降低前期所需要鑽探成本，讓金融業了解到地熱開發風險並沒有那麼高，這樣對於銀行借貸意願將更高。