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國邑藥品今（15）日表示，合作夥伴Liquidia宣布與United Therapeutics達成全球和解，解決雙方待決訴訟；Liquidia將依原規劃推進用在肺動脈高壓 （PAH）及間質性肺病相關肺高壓 （PH-ILD）的新藥L606的樞紐性臨床試驗。國邑*總經理甘霈表示，該事件顯示合作夥伴對L606開發與商業價值的高度重視。甘霈表示，L606為國邑自主開發的吸入長效緩釋新劑型，一天兩次，與現有一天四次速放產品每次治療以固定口數投藥方式、每一口最小劑量等相關專利描述的構成要件有清楚的差異。 他強調，對L606的技術價值與專利布局有信心。未來雙方將持續深化合作，國邑*將全力協助加速Re-Spire全球收案，確保臨床試驗用藥供應，並依臨床進度推動後續法規申請與全球商業化布局。根據Liquidia公告，第三季YUTREPIA淨產品銷售額達2.227億美元，截至2026年9月30日帳上現金及約當現金約3.961億美元，已足以涵蓋本次和解款項。Liquidia表示，和解款項將由YUTREPIA持續銷售及現有資金支應；在支付和解款項的同時，Liquidia預期無須額外融資，仍可支應包括L606樞紐性臨床試驗在內之既定開發計畫，持續投入後續產品研發與商業化布局。