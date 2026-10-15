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台灣「歌仔戲國寶」楊麗花近年鮮少現身螢光幕，近日為宣傳紀錄片《世紀初戀 楊麗花》，驚喜登上華視《週末最強大》，一出場便以巨星氣場震撼全場。主持人胡瓜履行先前承諾，當眾率領眾人下跪高喊：「參見吾皇，皇上萬歲！」楊麗花也霸氣回應：「眾卿平身！」胡瓜更激動表示，自己入行42年從未正式訪問過楊麗花，「今天絕對是我從業生涯的巔峰時刻！」《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲共同主持，本週六（17日）邀請楊麗花擔任重磅嘉賓。陳亞蘭見到師父現身，立刻開玩笑詢問其他主持人：「你們是可以站著訪問的嗎？」原來胡瓜先前曾放話，只要楊麗花願意來到節目，他就要「跪著訪問」。胡瓜聽見後立刻履行承諾，帶領現場主持群及藝人向楊麗花行大禮，高喊「皇上萬歲」。楊麗花也展現歌仔戲皇帝氣勢，揮手示意眾人平身，逗得全場笑聲不斷。胡瓜坦言，雖然入行已經42年，過去卻始終沒有機會正式訪問楊麗花，這次能夠與國寶級巨星同台，讓他格外激動。談到紀錄片《世紀初戀 楊麗花》的片名由來，胡瓜好奇追問背後含義，楊麗花故意賣關子表示：「每個人都有不能說的秘密，用說的說不完，用唱的比較快！」讓胡瓜聽得一頭霧水。陳亞蘭隨即解釋：「因為阿嬤跟媽媽都愛楊麗花，這個秘密不能跟爸爸和阿公說啦！」巧妙呼應翁立友的經典歌曲〈不能講的秘密〉。節目也特別邀請翁立友現場獻唱，楊麗花不只聽得相當投入，更難得開金嗓加入合唱，國寶級巨星與金曲歌王同台的珍貴畫面，將氣氛推向最高點。