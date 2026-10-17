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主餐、飲料融入6角色印象 貓貓、壬氏都有

▲擁有角色印象的餐點。（圖／FANFANS CAFÉ提供）

▲結合角色印象的飲品，以及杯墊。（圖／FANFANS CAFÉ提供）

▲《藥師少女的獨語》和FANFANS CAFÉ主題聯名咖啡廳菜單。（圖／FANFANS CAFÉ提供）

用完餐贈隨機角色小卡 限定抽卡機12款等你收集

▲現場設置限定抽卡機，共有12款隨機卡牌等你收集。（圖／FANFANS CAFÉ提供）

《藥師少女的獨語》主題聯名咖啡廳相關資訊

FANFANS CAFÉ攜手人氣動畫《藥師少女的獨語》推出主題聯名咖啡廳！精選貓貓「藥膳雞湯套餐」、壬氏「御膳烤鴨捲餅」等6位角色主題餐點與精緻飲品，並同步推出12款限定抽卡、來店特典「花影人物箋」小卡與滿額贈《清風小團扇》，台北西門即日起到11月17日、高雄店即日起到11月18日開跑。本次聯名菜單以作品中的宮廷氛圍、角色代表色與花草意象為靈感，為貓貓、壬氏、玉葉妃、梨花妃、里樹妃及樓蘭妃6位角色量身打造專屬主餐、甜點與飲品。主餐部分，有貓貓「藥膳雞湯套餐」，選用枸杞、紅棗與香菇燉煮溫潤雞湯，搭配米飯與小菜，完美呼應貓貓熟悉的藥材背景；壬氏「御膳烤鴨捲餅套餐」以薄餅包入片鴨、青蔥與甜麵醬，展現端正且富有層次的御膳風味；玉葉妃「煙燻鮭魚粉紅醬燉飯」以柔和粉紅醬搭配煙燻鮭魚，交織出溫潤細緻的口感；樓蘭妃「五彩時蔬雞腿拌麵」則以繽紛時蔬與雞腿呈現鮮明色彩，呼應角色難以一眼看透的獨特氣質。甜點與飲品同樣呈現豐富的角色印象，甜點包含貓貓「青梅蜜凍佐白玉」、壬氏「琥珀焦糖布丁杯」、梨花妃「蝶影藍莓慕斯蛋糕」與里樹妃「洋梨乳酪塔」。特色飲品則有貓貓「玄米抹茶歐蕾」、壬氏「蜜桃黃金奶蓋茶」、玉葉妃「香橙伯爵茶」、樓蘭妃「洛神葡萄氣泡飲」、梨花妃「紫蘇國寶茶氣泡飲」及里樹妃「白桃櫻花氣泡飲」，透過不同茶香與果香延伸角色魅力。除了豐富的角色餐點，現場也準備了多項限定收藏禮。活動期間凡於FANFANS CAFÉ完成用餐，即可獲得限定來店特典「花影人物箋」隨機角色小卡，全系列共收錄貓貓、壬氏、玉葉妃、梨花妃、里樹妃與樓蘭妃6款設計。現場更特別設置《藥師少女的獨語》限定抽卡機，全系列共推出12款卡片（含1款神祕隱藏版），僅限用餐顧客體驗。另外，商品單筆消費滿999元，即可獲得限定竹柄「清風小團扇」1份（共4款貓貓與壬氏設計，隨機贈送），將宮廷團扇概念與典雅視覺融入生活收藏。FANFANS CAFÉ同步推出多款《藥師少女的獨語》原創限定周邊商品，包含盲抽徽章、明信片、鑰匙圈、角色立牌、半透大貼紙、布藝杯墊、刺繡手拿鏡及雷射票等。重點推薦商品「花卉刺繡手拿鏡」以細緻刺繡呈現角色代表花與典雅紋樣；「花語透明鑰匙圈」則結合半透材質與角色元素。多款收藏商品更靈活運用半透明與雷射效果，使角色與宮廷紋樣在光線折射下展現層次之美。FANFANS CAFÉ 西門店活動地點：台北市萬華區昆明街92之1號5樓活動期間：2026/10/15（四）～2026/11/17（二）FANFANS CAFÉ 高雄店活動地點：高雄市前金區大同二路23號1樓活動期間：2026/10/16（五）～2026/11/18（三）各店營業時間：11:00－20:30最後供餐時間：內用19:00、外帶甜點／飲品20:00（主餐不提供外帶）用餐時間限制：各場次80分鐘