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▲《英雄聯盟》官方今（15）日發布開發日誌，表示經典模式預計於2027年1月結束開放，未來不排除以限時活動的形式回歸，並適度加入新內容。（圖／League of Legends）

《英雄聯盟》經典模式停運有跡可循！玩家回鍋熱度仍迅速下滑

▲經典模式推出時，舊版英雄並未一次完整開放，符文也無法直接取得，而是需要玩家重新遊玩、累積權力點後才能購買。（圖／League of Legends）

經典模式2027年1月結束開放！未來不排除以活動形式回歸

▲《英雄聯盟》經典模式通行證目前已經無法購買。（圖／League of Legends）

台服經典模式先改限時列隊！平日、假日時段一次看

《英雄聯盟》（League of Legends）經典模式於今年7月底推出，讓全球玩家重溫早期版本的遊戲體驗。儘管上線初期受到玩家社群歡迎，但營運僅3個多月，官方就宣布將結束這項模式。《英雄聯盟》官方今（15）日發布開發日誌，表示經典模式預計於2027年1月結束開放，有購買經典模式付費通行證的玩家官方也將安排退費。而在經典模式正式結束營運前，官方將從10月21日推出的26.21版本開始，針對，台灣伺服器也包含在內。未來台服玩家若想體驗經典模式，必須配合指定時段進入遊戲。LOL經典模式於今年7月底上線，透過舊版召喚峽谷、英雄及符文天賦，重現早期《英雄聯盟》的遊戲環境。不過，雖然充滿懷舊氣氛，實際遊玩後卻讓部分玩家發現，早期版本的遊戲節奏相當緩慢，打野角色清理野怪的難度較高，輔助角色的經濟來源也十分有限，讓不少人感嘆「回憶總是會被美化」。此外，經典模式推出時，舊版英雄並未一次完整開放，符文也無法直接取得，而是需要玩家重新遊玩、累積權力點後才能購買，進一步影響遊戲體驗。官方後續甚至推出「經典模式大亂鬥」，卻也引來部分玩家負評。隨著玩家逐漸回味完舊版內容，不少人重新回到其他遊戲模式，經典模式的排隊時間也因此拉長，玩家之間的實力差距問題更加明顯。考量整體遊玩體驗及玩家活躍度，官方決定逐步收起經典模式。根據Riot官方開發日誌，經典模式預計於2027年1月結束開放。不過，這不代表玩家未來完全沒有機會再次體驗，官方表示，未來有望讓經典模式以的形式回歸，就像許多玩家熟悉的阿福快打那樣，並視情況加入新內容，至於已購買經典模式付費通行證的玩家，官方也將提供退款安排。相關退款細節仍應以官方公告為準。從10月21日的26.21版本開始，台灣伺服器將實施經典模式限時列隊措施，玩家只能在指定時段排隊遊玩。想重溫早期《英雄聯盟》的玩家，記得留意開放時間，把握正式結束營運前的遊玩機會。