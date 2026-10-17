日本國民天團Mr.Children確定於2026年12月26日、27日連續2天在台北小巨蛋舉辦《Mr.Children Tour 2026 "Saturday in the park"》演唱會，2場門票全面採實名登記抽選，10月17日（六）中午12點正式開放登記，至10月20日（二）中午12點截止。這次不用拚手速，只要在期限內完成登記就有抽票資格，每個Ticket Plus遠大售票系統會員帳號每場最多登記2張，同一個證件號碼每場只能登記1張，10月22日（四）中午12點起公布中選結果，中選者必須在10月24日（六）中午12點前完成付款。《NOWNEWS今日新聞》整理Mr.Children抽票登記方式、實名制規則、中選查詢、付款期限及常見問題，第一次使用Ticket Plus遠大售票系統的歌迷也能一次看懂。
📌以下為本文重點：
Mr.Children抽票前先準備好「3件事」
Mr.Children抽票登記時間、中選公布、付款期限
Mr.Children怎麼抽？每場最多2張、朋友可以一起登記
Mr.Children實名制怎麼填？證件號碼不能重複
登記資料填錯怎麼辦？2小時取消規定要注意
Mr.Children抽票重點QA
Mr.Children台北小巨蛋演唱會時間、地點、票價
Mr.Children抽票前先準備好「3件事」
1、先確認Ticket Plus遠大售票系統會員帳號
這次採會員登記抽選，還沒有帳號的人，建議先完成註冊，已經有帳號的歌迷則先確認能否正常登入，並檢查會員資料是否正確。
2、先準備自己與同行朋友的實名資料
登記時就必須填寫每張票對應的參加者姓名與證件號碼，台灣籍歌迷需準備身分證上的「繁體中文姓名＋身分證字號」，外國籍歌迷則使用「護照英文姓名＋護照號碼」。
3、先決定要抽哪一天、幾張票
12月26日、27日可以分別登記，每個會員帳號每場最多2張。如果兩個人想一起看，建議直接登記同一筆2張票的訂單，避免分開抽選後只有其中一人中選。票區也要事先討論好，因為中選後座位由電腦隨機安排，無法自行選位或更換。
Mr.Children抽票登記時間、中選公布、付款期限
登記時間： 2026年10月17日（六）12：00開始～2026年10月20日（二）12：00截止
抽選結果： 2026年10月22日（四）12：00起陸續公布
中選者會收到Email及簡訊通知，也可以直接登入Ticket Plus遠大售票系統，在「我的訂單」查看結果，若顯示中選成功、待繳款，就代表取得購票資格；未中選者不會另外通知。
付款期限： 2026年10月24日（六）12：00截止
登記連結：https://reurl.cc/DYMWdQ
要注意，10月22日只是公布結果，並不是完成購票，中選者還必須在10月24日中午12點前付款，超過期限仍未付款，系統就會視為放棄購票，票券也會被釋出。
Mr.Children怎麼抽？每場最多2張、朋友可以一起登記
這次透過Ticket Plus遠大售票系統進行登記，先登入會員帳號，選擇12月26日或27日場次，再依頁面選擇想抽的票區、張數，填寫每位參加者的實名資料，確認無誤後送出登記即可。完成登記不代表已經買到票，必須等10月22日公布抽選結果，中選後才能付款。
每個會員帳號「每一場最多登記2張」，而且登記的證件姓名不一定要是會員本人。例如A想跟B一起看12月26日演唱會，可以由A使用自己的會員帳號登記2張，分別填寫A與B的姓名、證件號碼，不需要兩個人各自建立訂單。
但每個證件號碼在同一場只能登記1張，不能重複出現在不同訂單。假設A已經把B填進12月26日的訂單，B就不能再用自己的證件號碼登記同一天，也不能請其他朋友重複幫忙抽；如果想參加12月27日場次，則可以另外登記。
Mr.Children實名制怎麼填？證件號碼不能重複
這次採實名制抽選，登記時就必須確認每位參加者的資料，不能先隨便填一個名字，等中選後再更換。
台灣籍參加者：填寫與身分證相符的繁體中文姓名、身分證字號。
外國籍參加者：填寫與護照相符的英文姓名、護照號碼。
姓名不能自行加入特殊符號或其他字元，也不要填寫暱稱、英文綽號。尤其是幫朋友登記的人，送出前務必逐一確認證件號碼，因為資料不符可能影響後續實名制入場。
登記資料填錯怎麼辦？2小時取消規定要注意
如果登記完成後才發現姓名、證件號碼輸入錯誤，可以在10月20日中午12點登記截止前，進入「我的訂單」，找到對應的出席名單欄位修正資料。
如果是想取消整筆登記、重新抽選，則必須注意「2小時限制」：訂單成立後2小時內不能申請取消，超過2小時後，只要仍在登記期間，就可以申請取消並重新登記。
不過，一旦10月20日中午12點截止，所有登記訂單都不能再取消、修改或重新登記。中選且完成付款後，也無法再更動實名資料，因此最後一天最好提前完成檢查，不要壓線送出。
Mr.Children抽票重點QA
Q：10月17日中午12點一開放就要登記嗎？晚一點會比較難抽？
A：不用搶第一時間。這次是登記抽選，不是先搶先贏，只要在10月20日中午12點前完成登記，就能參加抽選，官方沒有公布提早登記能提高中選機率。
Q：我可以12月26日、27日兩天都抽嗎？
A：可以。兩天屬於不同場次，每個會員帳號每場最多登記2張，因此可以分別參加兩天的抽選；若兩天都中選，就必須分別完成付款。
Q：我跟朋友可以互相幫忙登記，提高中選率嗎？
A：不能在同一場重複使用相同證件號碼。如果A已經幫B登記12月26日場次，B就不能再用自己的證件號碼重複登記同一天。不是找越多人幫忙抽，中選機率就會越高。
Q：我想跟朋友一起看，可以一個人登記2張嗎？
A：可以。會員帳號每場最多登記2張，參加者不一定要是會員本人，只要在同一筆訂單填入兩個人的正確實名資料即可。
Q：登記2張，如果中選，是兩張一起中嗎？
A：這次採登記訂單抽選，官方也建議同行者放在同一筆訂單，避免分開登記造成單獨中選。中選後整筆訂單必須一起付款，不能只結帳其中一張。
Q：兩個人登記同一筆訂單，中選後一定坐在一起嗎？
A：座位會依登記票區由電腦隨機抽選配位，不能自行選擇或更換。想一起看的歌迷建議同筆登記，但最終座位仍以系統安排為準。
Q：我可以先登記2張，中選後再決定帶誰去嗎？
A：不行。登記時就要填寫每張票的實名資料，登記截止後不能修改，中選付款後也不能換人，因此同行名單必須事先確認。
Q：10月22日沒收到中選簡訊，是不是沒抽中？
A：不一定。Email與簡訊只是輔助通知，真正結果以Ticket Plus遠大售票系統「我的訂單」為準。
Q：中選後可以換票價、換座位嗎？
A：不行。這次依登記票區進行電腦隨機抽選配位，中選後不能自行選位或要求更換，因此登記時就要選擇自己能接受的票價。
Mr.Children台北小巨蛋演唱會時間、地點、票價
演出日期：2026年12月26日（六）17：00
2026年12月27日（日）16：00
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：7000元（包廂）
6880元、6380元、4880元、3880元、2880元、1880元、800元
輪椅身障席、非輪椅身障席400元
售票系統：Ticket Plus遠大售票
我是廣告 請繼續往下閱讀
Mr.Children抽票前先準備好「3件事」
Mr.Children抽票登記時間、中選公布、付款期限
Mr.Children怎麼抽？每場最多2張、朋友可以一起登記
Mr.Children實名制怎麼填？證件號碼不能重複
登記資料填錯怎麼辦？2小時取消規定要注意
Mr.Children抽票重點QA
Mr.Children台北小巨蛋演唱會時間、地點、票價
1、先確認Ticket Plus遠大售票系統會員帳號
這次採會員登記抽選，還沒有帳號的人，建議先完成註冊，已經有帳號的歌迷則先確認能否正常登入，並檢查會員資料是否正確。
2、先準備自己與同行朋友的實名資料
登記時就必須填寫每張票對應的參加者姓名與證件號碼，台灣籍歌迷需準備身分證上的「繁體中文姓名＋身分證字號」，外國籍歌迷則使用「護照英文姓名＋護照號碼」。
3、先決定要抽哪一天、幾張票
12月26日、27日可以分別登記，每個會員帳號每場最多2張。如果兩個人想一起看，建議直接登記同一筆2張票的訂單，避免分開抽選後只有其中一人中選。票區也要事先討論好，因為中選後座位由電腦隨機安排，無法自行選位或更換。
Mr.Children抽票登記時間、中選公布、付款期限
登記時間： 2026年10月17日（六）12：00開始～2026年10月20日（二）12：00截止
抽選結果： 2026年10月22日（四）12：00起陸續公布
中選者會收到Email及簡訊通知，也可以直接登入Ticket Plus遠大售票系統，在「我的訂單」查看結果，若顯示中選成功、待繳款，就代表取得購票資格；未中選者不會另外通知。
付款期限： 2026年10月24日（六）12：00截止
登記連結：https://reurl.cc/DYMWdQ
要注意，10月22日只是公布結果，並不是完成購票，中選者還必須在10月24日中午12點前付款，超過期限仍未付款，系統就會視為放棄購票，票券也會被釋出。
Mr.Children怎麼抽？每場最多2張、朋友可以一起登記
這次透過Ticket Plus遠大售票系統進行登記，先登入會員帳號，選擇12月26日或27日場次，再依頁面選擇想抽的票區、張數，填寫每位參加者的實名資料，確認無誤後送出登記即可。完成登記不代表已經買到票，必須等10月22日公布抽選結果，中選後才能付款。
每個會員帳號「每一場最多登記2張」，而且登記的證件姓名不一定要是會員本人。例如A想跟B一起看12月26日演唱會，可以由A使用自己的會員帳號登記2張，分別填寫A與B的姓名、證件號碼，不需要兩個人各自建立訂單。
但每個證件號碼在同一場只能登記1張，不能重複出現在不同訂單。假設A已經把B填進12月26日的訂單，B就不能再用自己的證件號碼登記同一天，也不能請其他朋友重複幫忙抽；如果想參加12月27日場次，則可以另外登記。
Mr.Children實名制怎麼填？證件號碼不能重複
這次採實名制抽選，登記時就必須確認每位參加者的資料，不能先隨便填一個名字，等中選後再更換。
台灣籍參加者：填寫與身分證相符的繁體中文姓名、身分證字號。
外國籍參加者：填寫與護照相符的英文姓名、護照號碼。
姓名不能自行加入特殊符號或其他字元，也不要填寫暱稱、英文綽號。尤其是幫朋友登記的人，送出前務必逐一確認證件號碼，因為資料不符可能影響後續實名制入場。
登記資料填錯怎麼辦？2小時取消規定要注意
如果登記完成後才發現姓名、證件號碼輸入錯誤，可以在10月20日中午12點登記截止前，進入「我的訂單」，找到對應的出席名單欄位修正資料。
如果是想取消整筆登記、重新抽選，則必須注意「2小時限制」：訂單成立後2小時內不能申請取消，超過2小時後，只要仍在登記期間，就可以申請取消並重新登記。
不過，一旦10月20日中午12點截止，所有登記訂單都不能再取消、修改或重新登記。中選且完成付款後，也無法再更動實名資料，因此最後一天最好提前完成檢查，不要壓線送出。
Mr.Children抽票重點QA
Q：10月17日中午12點一開放就要登記嗎？晚一點會比較難抽？
A：不用搶第一時間。這次是登記抽選，不是先搶先贏，只要在10月20日中午12點前完成登記，就能參加抽選，官方沒有公布提早登記能提高中選機率。
Q：我可以12月26日、27日兩天都抽嗎？
A：可以。兩天屬於不同場次，每個會員帳號每場最多登記2張，因此可以分別參加兩天的抽選；若兩天都中選，就必須分別完成付款。
Q：我跟朋友可以互相幫忙登記，提高中選率嗎？
A：不能在同一場重複使用相同證件號碼。如果A已經幫B登記12月26日場次，B就不能再用自己的證件號碼重複登記同一天。不是找越多人幫忙抽，中選機率就會越高。
Q：我想跟朋友一起看，可以一個人登記2張嗎？
A：可以。會員帳號每場最多登記2張，參加者不一定要是會員本人，只要在同一筆訂單填入兩個人的正確實名資料即可。
Q：登記2張，如果中選，是兩張一起中嗎？
A：這次採登記訂單抽選，官方也建議同行者放在同一筆訂單，避免分開登記造成單獨中選。中選後整筆訂單必須一起付款，不能只結帳其中一張。
Q：兩個人登記同一筆訂單，中選後一定坐在一起嗎？
A：座位會依登記票區由電腦隨機抽選配位，不能自行選擇或更換。想一起看的歌迷建議同筆登記，但最終座位仍以系統安排為準。
Q：我可以先登記2張，中選後再決定帶誰去嗎？
A：不行。登記時就要填寫每張票的實名資料，登記截止後不能修改，中選付款後也不能換人，因此同行名單必須事先確認。
Q：10月22日沒收到中選簡訊，是不是沒抽中？
A：不一定。Email與簡訊只是輔助通知，真正結果以Ticket Plus遠大售票系統「我的訂單」為準。
Q：中選後可以換票價、換座位嗎？
A：不行。這次依登記票區進行電腦隨機抽選配位，中選後不能自行選位或要求更換，因此登記時就要選擇自己能接受的票價。
Mr.Children台北小巨蛋演唱會時間、地點、票價
演出日期：2026年12月26日（六）17：00
2026年12月27日（日）16：00
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：7000元（包廂）
6880元、6380元、4880元、3880元、2880元、1880元、800元
輪椅身障席、非輪椅身障席400元
售票系統：Ticket Plus遠大售票