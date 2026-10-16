近年台大醫院、雙和醫院都爆出性平案件，勞動部為避免醫事人員利用權勢進行性騷擾，損害醫療相關從業人員或病患權益，與衛福部跨部會合作，透過地方勞政主管機關將調查成立醫療院所職場性騷擾案件，及時通知地方衛生主管機關，杜絕任何人在醫療場域中利用其專業或權力優勢進行性騷擾。
台北市醫師職業工會去年揭露，院內多起性騷擾事件，痛批院方長期消極處理、輕懲包庇，導致多名女性醫師身心受創、被迫離職；台大醫院婦產部也被爆出，2021年間到2023年間，有2名醫師涉嫌性侵與性騷擾案件。
勞動部表示，醫療院所於接獲申訴或知悉性騷擾情事時，依《性別平等工作法》規定，應採取立即有效之糾正及補救措施，包括防止性騷擾再次發生、提供被害人必要的諮詢與協助、啟動調查程序並對行為人做出適當懲戒，以防止類似事件再次發生。
醫事人員特殊性 啟動醫政管理維護病人
而考量到醫事人員特殊性，若醫事人員經認定涉及性別事件，可能構成各類醫事人員法之「利用業務上機會犯罪」、「執行業務違背醫學倫理」及「業務上不正當行為」等懲戒或裁罰事由。
因此，勞動部與衛生福利部透過跨部會合作，經兩部會函請各地方政府，就醫療院所調查成立職場性騷擾案件，勞工行政主管機關第一時間提供相關資訊予衛生主管機關，經衛生主管機關確認行為人為執業之醫事人員後，依各類醫事人員法規定，啟動醫政管理措施以維護病人或其他機構從業人員權益。
勞動部最後提醒，醫療院所於接獲被害人申訴時，即應主動填報「職場性騷擾案件通報系統」，案件經調查完竣後亦應將處理結果再次通報地方主管機關，確實落實通報程序，以利相關主管機關掌握資訊並提供即時輔導。
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勞動部表示，醫療院所於接獲申訴或知悉性騷擾情事時，依《性別平等工作法》規定，應採取立即有效之糾正及補救措施，包括防止性騷擾再次發生、提供被害人必要的諮詢與協助、啟動調查程序並對行為人做出適當懲戒，以防止類似事件再次發生。
醫事人員特殊性 啟動醫政管理維護病人
而考量到醫事人員特殊性，若醫事人員經認定涉及性別事件，可能構成各類醫事人員法之「利用業務上機會犯罪」、「執行業務違背醫學倫理」及「業務上不正當行為」等懲戒或裁罰事由。
因此，勞動部與衛生福利部透過跨部會合作，經兩部會函請各地方政府，就醫療院所調查成立職場性騷擾案件，勞工行政主管機關第一時間提供相關資訊予衛生主管機關，經衛生主管機關確認行為人為執業之醫事人員後，依各類醫事人員法規定，啟動醫政管理措施以維護病人或其他機構從業人員權益。
勞動部最後提醒，醫療院所於接獲被害人申訴時，即應主動填報「職場性騷擾案件通報系統」，案件經調查完竣後亦應將處理結果再次通報地方主管機關，確實落實通報程序，以利相關主管機關掌握資訊並提供即時輔導。