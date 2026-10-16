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一、逾八成六案場穩健營運，展現產業自律成果

二、電廠具法定除役與復原機制，絕非隨意棄置

三、正視第一線養殖實況：籲建立實務彈性的管理制度

優化管理機制：期盼主管機關在嚴謹管理之餘，能針對具養殖事實但需因應市場調整魚種的案場，建立更具彈性的報備與改善機制。 全力支持漁青進場承接：針對農業部規劃引導青年漁民承接具養殖潛力案場之政策，產業界樂觀其成並全力配合，願開放優質場域的電力與水利設施，攜手青年漁民深耕在地。

四、能源挹注傳統漁塭，推動智慧升級與人才回流

日前立法院關切漁電共生議題，有立委擔憂如何挽救廢棄魚塭、拯救產業。光電相關七大公協會今（16）日發表聯合聲明，提出四大聲明與訴求，希望外界以客觀數據與實務現況看待漁電共生，避免因少數早期個案抹煞多數業者與在地漁民長期深耕的心血。關於審計部抽查數據產生的疑慮，相關內容多屬早期「併聯試運轉」階段樣態。根據農業部日前於立法院公布的最新數據：全台已營運的漁電共生案場中，主管機關已完成查核294件，其中經審查需廢止者為41件。也就是完成查核案場中有皆合規且正常維持養殖運作。據了解，被廢止的案場，大多為早期小型的室內型案場，還在摸索期。數據反映出多數案場已逐步走過初期摸索期，走向穩定經營。公協會期盼社會大眾看見超過八成五案場的第一線付出，以全貌理解產業轉型的扎實步伐。對於部分報導使用「垃圾場」或「爛尾」等情緒性形容產業，公協會呼籲中立報導，並強調「案場皆有完善的法定管理規範」，太陽光電案場從建置到營運，均受到《電業法》與農業法規嚴格規範，主管機關對於案場清理與場地恢復原狀皆有法定程序與保證機制，設備本身亦具備循環利用資產價值。再者，對於早期極少數因經營不善或規範未明而停滯的案件，公協會堅定支持主管機關依法督促改善或勒令退場，產業，期盼透過法規落實去蕪存菁，讓產業環境更為健康。據農業部說明，遭廢止案場多半設置於早期規範尚未明確時，且部分被廢止案場「仍有實際養殖行為」，僅因而未依原計畫養殖特定魚種，顯示查核標準仍有調整與精進的空間。公協會表示，水產養殖深受天候、水質與市場波動而影響，漁民必須因時制宜調整放養物種。若因經營彈性調整而被一概認定為「無心養殖」，實非第一線漁民所樂見。因此提出兩項建議公協會推動漁電共生的核心理念是「漁電共榮」。近年來，許多案場不僅維持放養，更引進光電資金重建老舊魚塭、建置智慧水質監控、自動投餌與循環水設備，使白蝦、鱸魚、台灣鯛等水產穩定收成進入產銷體系。這證明了跨領域的整合，確實能為傳統漁村注入活水，創造產業升級與綠色經濟並行的可能。七大公協會指出，在推動能源轉型的路上難免面對挑戰，產業界不迴避任何問題，更願以開放的心態持續自我提升；同時也堅持捍衛每一位踏實投入養殖的漁民與合法業者的尊嚴。聯合聲明單位包含：中華民國太陽光電產業永續發展協會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、台灣太陽光電產業協會、中華民國再生能源商業同業公會、綠能暨永續發展聯盟-太陽光電委員會（GESA）、中華民國商業總會能源產業推動委員會、中華民國太陽光電暨儲能品質安全協會。