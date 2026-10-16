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勝利體育跳樓特賣會！高階球拍1000元、球鞋500元瘋搶

撿到2支高階拍各1000元、整堆衣服都是150元、一堆鞋子500元，好多人都是三四雙在搬的，有在打羽球就知道這些真的都是消耗品用很兇

只剩下一天就結束！勝利體育打到骨折時間、地點一覽

現場多款球鞋都是均一價500元、衣服150元，許多高階球拍原本官網售價要6000元起跳的球拍，都是直接打到骨折只要1000元

▲勝利體育今年的特賣會總計三天，今天第二天已經結束，民眾如果想要補裝備只剩下10月17日最後一天，10點開始販售到下午17時，最後入場時間為16時30分哦！（圖/VICTOR勝利體育臉書）

活動時間：10月15日至10月17日（僅剩明天最後一天）

活動開賣時間：上午10時至下午17時（最後入場16時30分）

有在打羽球的各位相信對VICTOR勝利體育應該都不陌生，舉凡一雙球鞋、一件衣服都是千元以上，更不用說高階一點的球拍一支就要3500起跳，然而最近勝利體育舉辦特賣會，活動兩天現場都擠滿人潮，不少民眾早上7點就到現場去排隊，收穫滿滿的戰利品，不僅球鞋一雙500元、衣服150元，高階球拍也不用1000元，活動也只剩下10月17日最後一天，需要添補裝備的民眾千萬不要錯過了！有網友在社群平台「Threads」貼文指出「勝利體育一年一度的特賣會真的讚爆了啦！我這個蕭貪仔怎麼可以錯過，早上7點就殺去現場了，，禮拜六還有最後一天，把握機會啦！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天啊好羨慕....這週沒時間可以去，求代購好嗎」、、「我第一天已經去買了5000元回來了，早上7點就去排隊了，不然越晚人越多，球拍鞋子衣服都買好買滿」。然而要特別注意的是，勝利體育今年的特賣會總計三天，今天第二天已經結束，民眾如果想要補裝備只剩下10月17日最後一天，，如果有在打羽球的民眾不要錯過最後機會。活動名稱：2026「VICTOR勝利體育」特賣會付款方式：現場可使用現金、信用卡、Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay付款注意事項：特賣會商品售出不得退換、請自備環保袋