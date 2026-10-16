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▲康博集團暨美加醫美診所執行長簡佩瑜（左四）率領團隊合影。（圖／翻攝畫面）

康博集團旗下美加醫美再獲肯定，此次榮獲「連鎖品牌金獎」為成立18週年的美加再添重要里程碑。美加醫美指出，隨著醫美療程選擇日益多元，消費者除了關注價格與效果，也開始重視醫師評估、醫療安全及術後照護。面對這份信任需求，美加醫美強調從理解每一位顧客的實際需求開始。康博集團暨美加醫美診所執行長簡佩瑜表示，美加從去年蘋果愛美獎優選到今年榮獲金獎，除了肯定品牌多年來的努力，更重要的是提醒團隊，當消費者願意走進診所，將自己的需求交給醫療團隊，就是一份值得認真對待的託付。她指出，18年來，市場環境、療程技術與消費者期待不斷改變，但美加始終重視從諮詢傾聽、專業評估、療程執行到術後追蹤的每一個環節，希望讓顧客的每一次選擇，都成為長期信任的累積。「持續優化跨部門合作與服務流程，希望讓顧客在不同階段，都能獲得適切的資訊與照護。」美加醫美強調，醫療品質不只仰賴單一醫師或療程技術，更需要完善的專業分工與服務制度，從諮詢師了解顧客需求、醫師評估療程適用性與可能風險，到護理、醫美服務及行政團隊的協作，各環節相互銜接，才能讓專業判斷落實於實際服務。面對琳瑯滿目的醫美療程，美加醫美認為，消費者除了了解療程本身，更應重視醫療機構的專業資格、醫療環境、風險告知及術後照護機制。像是美加醫美即具備政府三大認證－AMCQC診所美容醫學品質認證金質獎、國家品牌金舶獎、CTQC診所細胞治療品質認證。從醫療環境管理、設備來源到臨床評估與照護流程，落實於具體且可供查證的管理制度。此外，對消費者而言，主動了解醫師資格、療程適應症及相關風險，也是做出醫美決定的重要一步。隨著消費者對肌膚管理的需求更加多元，美加醫美也持續推動分階段養膚規劃，從初步膚況評估、日常肌膚照護到不同階段的醫學美容需求，依照個人條件與醫師專業建議，規劃適合的管理方向。美加醫美希望消費者不再只是追逐熱門療程，而是能先理解自身膚況、認識不同處置方式的適用性與限制，進一步建立適合自己的肌膚管理觀念。康博集團執行長簡佩瑜指出，迎接下一個18年，美加醫美將持續投入醫療專業、人才培育及服務流程優化，深化以個人需求為核心的膚況管理服務，讓消費者在決定變美之前，先有機會了解自己的需求，做出更適合自己的選擇，讓每一次變美，都更有方向。