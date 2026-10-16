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▲哈林庾澄慶近期開啟巡演，還推出創作單曲〈枝仔冰〉。（圖／福茂唱片提供）

歌手庾澄慶（哈林）近期開啟全新巡迴演唱會《整晚哈音樂》，還推出創作單曲〈枝仔冰〉，今（16）日他舉辦記者會，分享近況與音樂創作幕後，其中前妻伊能靜日前與兒子庾恩利（小哈利）直播時，說若兒子舉辦線上音樂會，就跟他合體幫忙和聲，對此哈林今日被問到合體可能時，也直回「沒有」兩字拒絕，但認了想邀請兒子當演唱會嘉賓。小哈利日前與媽媽伊能靜一起直播，期間伊能靜提到若兒子辦線上音樂會，或許可邀庾澄慶同台幫忙和聲。但事後小哈利坦言不可能，表示分開來還可以，「我沒那麼需要熱度。」而今日庾澄慶出席記者會，也被問到這件事，他直接果斷地說「沒有」拒絕後，就沒有再多談，讓場現一度陷入安靜。不過對於演唱會嘉賓，庾澄慶則表示想邀好友張學友及兒子小哈利，提到兒子時，他還笑說：「不是我找不找他，是要看他什麼時候有空。」並透露已告知兒子自己要開演唱會，並詢問對方意願，但還是要看兒子行程上的安排。庾澄慶的演唱會在10月從北京開跑後，巡迴預計排定10多場，將會一路唱到2027年7月。是否會在台北小巨蛋開唱，他則透露已申請2027年下半年的場地，希望能選在7月、自己的生日月份唱回台北。庾澄慶這次的新歌以台灣古早味的〈枝仔冰〉為靈感，詞曲、製作都是自己來，還為此學嗩吶、打擊樂、鼻笛及竹板等樂器，希望可以給觀眾更多新鮮感。