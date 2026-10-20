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H&M季末折扣低至3折！女裝、童裝砍到100元 外套、牛仔褲都600元

▲H&M季末折扣低至3折。（圖／H&M FB）

H&M全台14家實體門市！百貨地址一覽

日本UNIQLO宣布11/10漲價！平均漲幅4％ 台灣回應了

▲直擊UNIQLO門市特價290元滿貨架。（圖／記者蕭涵云攝）

▲記者假日直擊UNIQLO門市，多款服飾特價290元起。（圖／記者蕭涵云攝）

台灣天氣變了，服裝也要跟著換季，推薦小資族快時尚品牌H&M服裝大減價，現在H&M季末折扣低至3折，女裝、童裝大砍到100元起，男裝針織外套、牛仔褲、工作褲、連帽T恤都600元，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理貨號、價格等推薦清單一次掌握。H&M服裝大減價正在出清優惠，全台14家實體門市季末折扣，眾多紅標商品低至3折，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦划算購買清單：◾️1314578004特價100元◾️1246179016特價100元◾️1326318001特價150元◾️196520011特價200元◾️1228834010特價250元◾️1325894002特價600元◾️1294219001特價600元◾️1280809002特價600元提醒大家，全台實體門市限定優惠，商品標價以門市為主。台北市信義區松高路16號(微風松高1-3樓)台北市大安區忠孝東路四段180號1-3樓台北市萬華區漢中街116號1-5樓桃園市中壢區中園路二段501號（大江購物中心1樓）新竹市東區中央路229號（遠東巨城購物中心1-3樓）台中市東區復興路4段186號401（iFG遠雄廣場1F）台中市北區三民路3段161號404（中友百貨A棟B1-2樓）台中市西屯區台灣大道3段251號（大遠百南棟B1）台南市東區中華東路一段366號南紡購物中心A2館1F台南市中西區公園路60號（台南大遠百娛樂城1-2F）高雄市左營區博愛二路777號（漢神巨蛋百貨2F）高雄市前鎮區中華五路789號（夢時代購物中心1F-2F）高雄市前鎮區中山四路100號（SKM Park- 大道東1F-2F）花蓮市和平路581號（遠東百貨1F-2F）日本UNIQLO變貴了，官方宣布11月10日漲價！所有產品售價平均漲幅4％。所幸台灣UNIQLO回應《NOWNEWS今日新聞》，表示：「此外，也會不定時推出限定優惠活動，請顧客關注官方網路商店與社群帳號獲取最新商品與優惠情報。」記者上周末假日逛百貨公司時，還發現UNIQLO門市現在換季折扣活動很優惠，特價290元服飾擺滿貨架，女裝保暖外套「現省700元」、長袖襯衫洋裝才490元，寬褲、POLO衫都590元。推薦小資族趕快去挖寶，優惠時間到本周10月22日。