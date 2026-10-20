2026《英雄聯盟》LOL世界賽「瑞士輪」將在台灣時間周六（10月24日）開打，完成抽籤的16支戰隊全部都會接力上場，共計8場比賽，台灣戰隊 CFO 表定被安排在上午6點，對決北美第一的 TL，Faker 領銜的 T1 則是上午7點迎戰巴西 LOS，《NOWNEWS》透過本文帶粉絲了解 LOL 世界賽最新賽程、瑞士輪賽制、直播等資訊。
LOL世界賽瑞士輪首日賽程（10月24日）
📌01:00 GEN vs IG
📌02:00 HLE vs TES
📌03:00 BLG vs MKOI
📌04:00 AL vs KC
📌05:00 G2 vs DK
📌06:00 TL vs CFO
📌07:00 LOS vs T1
📌08:00 TSW vs LYON
由於今年 LOL 世界賽在美國舉行，因此直播時間對台灣粉絲相對不友善，不過好險是周末期間，若有心力關注，前兩場 GEN vs IG、HLE vs TES 上演的中韓大戰就相當有看頭，賽事後三場分別有 CFO、T1、TSW 出戰，也是台灣粉絲可以考慮睡一下再連看3場的選擇。
不過 LOL 官方特別強調，瑞士輪賽制雖然有表定開打時間，但將隨整體賽事狀況更動，也就是說，如果前面有較早結束的比賽，後續的賽事也都會提前開打，粉絲們要特別留意。
🟡2026年 LOL世界賽賽制
📌瑞士制：16支戰隊將被編制為Pool 1至Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪Pool 1只能與Pool 4對戰、Pool 2只能和Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰績戰隊互打」，此時隊伍抽籤將不再有任何限制，且每輪比賽結束當天，就會抽籤決定下一輪對手。
瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級與否的賽事，將以BO3模式，其餘皆為BO1」，共計8隊可以晉級。
🟡2026年 LOL世界賽直播連結
中文：Twitch、YouTube
英文：Twitch、YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌01:00 GEN vs IG
📌02:00 HLE vs TES
📌03:00 BLG vs MKOI
📌04:00 AL vs KC
📌05:00 G2 vs DK
📌06:00 TL vs CFO
📌07:00 LOS vs T1
📌08:00 TSW vs LYON
不過 LOL 官方特別強調，瑞士輪賽制雖然有表定開打時間，但將隨整體賽事狀況更動，也就是說，如果前面有較早結束的比賽，後續的賽事也都會提前開打，粉絲們要特別留意。
📌瑞士制：16支戰隊將被編制為Pool 1至Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪Pool 1只能與Pool 4對戰、Pool 2只能和Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰績戰隊互打」，此時隊伍抽籤將不再有任何限制，且每輪比賽結束當天，就會抽籤決定下一輪對手。
瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級與否的賽事，將以BO3模式，其餘皆為BO1」，共計8隊可以晉級。
🟡2026年 LOL世界賽直播連結
中文：Twitch、YouTube
英文：Twitch、YouTube