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🟡獵戶座流星雨是什麼？

▲獵戶座流星雨是「年度4大流星雨」之一，屬於中等規模的流星雨，這場流星雨的母體彗星是著名的「哈雷彗星」。（圖／台北市立天文館提供）

🟡獵戶座流星雨出現日期、時間

🟡獵戶座流星雨方位、觀賞技巧

10月22日是「獵戶座流星雨」的極大期，預估天頂每小時流星數（ZHR）約為20。（圖／台北市立天文館提供）▲

🟡2026獵戶座流星雨天氣、月相

▲今天各地多雲到晴，明天東北季風增強，新竹以北、東半部降雨機率增加。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

秋天最負盛名的「獵戶座流星雨」將於周四（10月22日）爆發達到極大期，臺北市立天文科學教育館表示，預估每小時天頂流星率（ZHR）約20顆，周三（10月21日）晚間10時，輻射點升起後即可開始觀賞，《NOWnews今日新聞》也整理「獵戶座流星雨」方位、時間、觀賞秘訣，一起迎接秋季最美的夜景。獵戶座流星雨是「年度4大流星雨」之一，屬於中等規模的流星雨，這場流星雨的母體彗星正是著名的「哈雷彗星」，特色為流星速度快，有機會看到明亮而帶尾痕的火流星，在爆發極大期前後幾晚也都有機會看到不少流星。臺北市立天文科學教育館指出，今年獵戶座流星雨極大期每小時天頂流星數（ZHR）約為20，實際可見數量會因天候、光害與輻射點高度而異，最佳觀賞時段為月落後的周四凌晨2時至天亮前，預估凌晨4時左右，當輻射點升到最高時，流星數量也最多。臺北市立天文科學教育館說明，獵戶座流星雨的輻射點雖然是在東北方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，視線放在距離輻射點約45度至90度的天區，通常更容易捕捉到較長的流星軌跡。想看流星雨一定要搭配好天氣，不過受到東北季風、薔琵颱風影響，中央氣象署指出，周四大台北山區、宜蘭可能有局部大雨，東半部降雨增加，午後南部山區有零星雨，民眾還是可以把握清晨降雨影響較小時，把握時間捕捉。至於月相方面，周四當天屬於盈凸月（上凸月），月光可能會稍微影響觀賞，不過相較於月亮，雲量較多可能還是欣賞獵戶座流星雨較大的阻礙。