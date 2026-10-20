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樂天桃猿總教練曾豪駒近日受邀參與節目《野球名人房》專訪，與主持人何美及陳雄威暢聊今年賽季球隊的戰力布局與球員表現。針對外界高度關注的「雙洋砲」策略是否會在明年延續，曾豪駒首度深入剖析決策背後的兩難與考量，坦言這項中職超過10年未見的大膽策略，雖補足了火力，卻也讓本土投手群面臨極限考驗，坦年今年已經「超標」，明年能否維持同樣表現，會是球團評估是否續用此策略的重要考量因素。回顧今年球季的轉捩點，曾豪駒表示上半季球隊攻擊火力明顯不足，戰績處於低谷，球隊勢必得做出改變。經過球團內部針對數據的嚴密討論後，最終決定在下半季大膽啟用雙洋砲策略。然而，曾豪駒透露，這個決策的背後伴隨著極大的風險與擔憂，因為去年球隊陸續走了狂威、霸林爵甚至魔神樂等洋投，外籍投手離隊後所留下的龐大局數空缺，必須全數由本土投手來承擔。「啟動雙洋砲的當下，我們最擔心的就是本土投手能不能吃下這些局數。」曾豪駒指出，為了配合球隊整體的戰略改變，本土投手的負擔大幅超標。他特別點名年輕投手曾家輝，原本教練團為他設定的目標是80局，最終卻投了將近120局。曾豪駒坦言，賽季中後段尤其是831大限過後，教練團其實每天都相當擔心，當時先發輪值僅能倚靠曾家輝、陳克羿等人苦撐，一旦有主力受傷，球隊將面臨無人可替補且無法再更換洋將的窘境。儘管過程艱辛，曾豪駒仍特別感謝投手教練川岸強在輪值安排上的苦心，並為這批咬牙撐過整季的本土投手感到驕傲。他認為，本土投手群用毅力撐起了球隊戰績，更在今年累積了巨量的實戰經驗值。但面對明年是否續用雙洋砲，曾豪駒語帶保留地表示，今年本土投手的局數已經超標，球團勢必得擔憂他們明年是否還能維持相同的穩定度。明年的最大考驗在於球員能否在休賽季找到適合自己的訓練方式以延續手感，教練團與球團將會針對這些數據進行深度評估，才能決定明年最適合的戰略模式。「我們會跟球團然後再繼續的去做討論或評估，怎麼樣的方式是對我們球隊來講是最好的。」曾豪駒如此說道。