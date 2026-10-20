墨西哥下加利福尼亞半島（Baja California peninsula）外海，近日發生船難，一艘載有27人的船隻翻覆，截至發稿時間為止，仍有11人失蹤、其餘16人獲救。然而，部分生還者身上，出現疑似鯊魚咬傷的嚴重傷口，引發外界對失蹤者命運的擔憂。美國海岸防衛隊歷經數日搜救仍未尋獲，已於18日宣布停止搜索。
根據《每日郵報》報導，事故發生於16日凌晨，船隻在墨西哥恩塞納達（Ensenada）以西約225公里的海域發出求救訊號，美國海岸防衛隊接獲通報後，立即派遣救援人員前往現場，約2小時後抵達，並花了約90分鐘將16名生還者救起。
然而，獲救者的狀況並不樂觀，部分人傷勢嚴重，身上出現符合鯊魚咬傷特徵的傷口，隨後被送往美國聖地牙哥接受治療。船隻翻覆後，生還者如何在海上撐過等待救援的時間，以及這些傷口究竟是在什麼情況下造成，都成為外界關注的焦點。
另一方面，另外11人始終下落不明。美國海岸防衛隊表示，搜救人員已搜索超過2441平方英里、約6322平方公里的海域，仍未找到失蹤者，最終於18日宣布停止搜救。
雖然目前當局尚未證實，獲救者的傷勢確實就是鯊魚造成，也還沒有證據顯示，鯊魚與另外11人失蹤有直接關聯，但隨著時間過去，失蹤者的命運越來越渺茫，至於船隻翻覆原因、船隻當時航行目的等等，仍有待進一步釐清。
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然而，獲救者的狀況並不樂觀，部分人傷勢嚴重，身上出現符合鯊魚咬傷特徵的傷口，隨後被送往美國聖地牙哥接受治療。船隻翻覆後，生還者如何在海上撐過等待救援的時間，以及這些傷口究竟是在什麼情況下造成，都成為外界關注的焦點。
另一方面，另外11人始終下落不明。美國海岸防衛隊表示，搜救人員已搜索超過2441平方英里、約6322平方公里的海域，仍未找到失蹤者，最終於18日宣布停止搜救。
雖然目前當局尚未證實，獲救者的傷勢確實就是鯊魚造成，也還沒有證據顯示，鯊魚與另外11人失蹤有直接關聯，但隨著時間過去，失蹤者的命運越來越渺茫，至於船隻翻覆原因、船隻當時航行目的等等，仍有待進一步釐清。