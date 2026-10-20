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記憶體大漲 推升成本高漲

▲PS5 Pro 2024年上市時，售價僅2萬4800元。（圖／翻攝Sony官方）

不可能賠本賣 定價恐破3.3萬元

隨著全球AI人工智慧浪潮推升硬體零組件需求，電玩主機市場正面臨前所未有的成本壓力與供應危機。活躍於各大論壇、X的知名硬體、顯示卡產業爆料者「Kepler_L2」透露，Sony次世代主機 PlayStation 6（PS6）光是記憶體與SSD的成本就已逼近700美元（約新台幣2.3萬元），未來PS6上市售價很有可能突破1000美元（約新台幣3.3萬元以上）大關。「Kepler_L2」指出，Sony在規劃PS6晶片架構初期，GDDR7記憶體每GB的預估成本僅約3美元（約新台幣98元），但隨著企業級AI伺服器大量搶購高頻寬記憶體，GDDR7每GB現行報價已暴漲至20至23美元（約新台幣653元到750元），漲幅高達7倍。在規格配置上，市場預計PS6為確保4K遊戲畫質流暢度，將搭載32GB GDDR7統一記憶體與2TB高速SSD，或是40GB記憶體搭配1TB SSD替代方案。光是記憶體與儲存組件成本就逼近680至700美元（約新台幣2.2萬到2.3萬元），若算上處理器與散熱等組件，總製造成本約在800至900美元（約新台幣2.6萬到2.9萬元）之間。外媒先前報導，Sony高層曾在開會時坦言，不可能吸收所有上漲的成本，這代表Sony過往「賠本販售硬體、靠遊戲軟體與服務獲利」的傳統商業模式已被打破，PS6終端零售價突破1000美元（約新台幣3.3萬元以上）恐怕無法避免。儘管成本壓力驚人，不過有分析師指出，由於供應鏈與晶圓廠排程都已經確定了，Sony不會輕易延後發表，PS6仍預計於2027年底至2028年初如期登場。